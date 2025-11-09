Merkür retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşkta hesaplaşma, kariyerde kırılma, hayatta yeni sayfa zamanı…
Seyahatlerden teknolojiye, iletişimden planlara kadar hayatın her alanını yöneten haberci gezegen Merkür, 9 Kasım itibarıyla geri hareketine başlıyor. People'da yer alan bilgilere göre, yılın son retrosu gökyüzünde taşları yerinden oynatmaya hazırlanırken, 11 Kasım'da Jüpiter'in de bu kozmik dansa katılmasıyla evrende adeta bir 'astrolojik fırtına' başlıyor. Peki Merkür retrosu hangi burçları etkileyecek? İşte dikkat etmesi gereken o burçlar...
