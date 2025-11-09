Kadraj Galeri Kadraj İkon Merkür retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşkta hesaplaşma, kariyerde kırılma, hayatta yeni sayfa zamanı…

Seyahatlerden teknolojiye, iletişimden planlara kadar hayatın her alanını yöneten haberci gezegen Merkür, 9 Kasım itibarıyla geri hareketine başlıyor. People'da yer alan bilgilere göre, yılın son retrosu gökyüzünde taşları yerinden oynatmaya hazırlanırken, 11 Kasım'da Jüpiter'in de bu kozmik dansa katılmasıyla evrende adeta bir 'astrolojik fırtına' başlıyor. Peki Merkür retrosu hangi burçları etkileyecek? İşte dikkat etmesi gereken o burçlar...

Gökyüzü adeta son büyük gösterisini sahneye koyuyor. Bu süreçte özellikle Boğa, İkizler, Başak, Akrep, Yay ve Balık burçları güçlü etkiler altında olacak. İşte aşkta hesaplaşma, kariyerde kırılma ve hayatta yeni sayfa zamanı…

MERKÜR RETROSU BAŞLADI

Bu dönem iletişim hataları, beklenmedik gecikmeler, plan değişiklikleri ve geçmişten gelen konularla dolu olabilir. Ancak bu kez işler her zamankinden daha karmaşık. Merkür retrosu, 2025'in son retrosu ile bambaşka bir boyuta taşıyor.

GERÇEK ARAYIŞINDAN DERİN HESAPLAŞMAYA

Gerçeği arayan Yay burcunda başlayan Merkür gerilemesi, 18 Kasım'da karanlık ve sezgisel Akrep burcuna geri dönecek. Bu geçiş, birkaç hafta içinde coşkulu ve hareketli bir enerjiden, içe dönük ve yoğun bir ruh haline geçişi simgeliyor.

Yay döneminde yolculuklar, eğitim ve inanç sistemleri alanında aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca iletişim tarzımızdan düşünce biçimimize kadar her şey sorgu süzgecinden geçecek.

SIRLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Merkür'ün Akrep burcuna geri dönüşü, atmosferi daha derin ve gizemli hale getirecek. Bu süreçte sırlar, gizli niyetler, güç dengeleri ve mahremiyet konuları ön plana çıkabilir. Yüzeyde kalan hiçbir şey bu dönemde uzun süre gizli kalmayacak.

DUYGUSAL DERİNLEŞME ZAMANI

Bu retro, Ateş elementinden (eylem ve ifade) Su elementine (sezgi ve duygu) geçiş yaparak önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Söylenmemiş sözlerle, bastırılmış duygularla ve ertelenmiş hesaplaşmalarla yüzleşme zamanı geldi. Merkür'ün Yay ve Akrep burçlarındaki bu yolculuğu, yüzeyde kalan gerçekleri gün yüzüne çıkararak hem zorlayıcı hem de dönüştürücü bir süreç başlatıyor.