Merkür retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşkta hesaplaşma, kariyerde kırılma, hayatta yeni sayfa zamanı…

GERÇEK ARAYIŞINDAN DERİN HESAPLAŞMAYA

Gerçeği arayan Yay burcunda başlayan Merkür gerilemesi, 18 Kasım'da karanlık ve sezgisel Akrep burcuna geri dönecek. Bu geçiş, birkaç hafta içinde coşkulu ve hareketli bir enerjiden, içe dönük ve yoğun bir ruh haline geçişi simgeliyor.

Yay döneminde yolculuklar, eğitim ve inanç sistemleri alanında aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca iletişim tarzımızdan düşünce biçimimize kadar her şey sorgu süzgecinden geçecek.