Merkez Bankası toplantısı bu hafta mı? Ağustos ayı faiz kararı açıklanacak mı, yeni toplantı ne zaman düzenlenecek?

Ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olan Merkez Bankası faiz kararı yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi doğrultusunda düzenlenen toplantılar sonrası faiz oranlarına ilişkin kararlar kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki bu ay toplantı düzenlenecek mi? İşte merak edilenler.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz adımları ekonomi gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Temmuz ayında indirime giden TCMB, ağustos ayında toplantı düzenlemeyecek. Bankanın bir sonraki karar günü eylül ayında olacak.

Temmuz ayında 300 baz puanlık indirim

24 Temmuz'da yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e çekildi. Aynı karar kapsamında gecelik borç verme faizi yüzde 49'dan yüzde 46'ya, borçlanma faizi ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e düşürüldü.

Bu adım, yılın ikinci yarısında TCMB'nin para politikasında gevşeme yönünde attığı önemli hamlelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Haziran ve önceki toplantıların seyri

Haziran ayındaki toplantıda faiz oranı yüzde 46 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Nisan ayında da faiz yüzde 46 olarak açıklanmış, mart ayında ise yüzde 42,5 seviyesinde duyurulmuştu. Böylece yılın ilk yarısında sabit tutma ve artış yönlü kararların ardından temmuz ayında indirim kararı geldi.

Eylül toplantısı takvimde

Ağustos ayında toplantı olmayacak. TCMB'nin bir sonraki PPK toplantısı 11 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Faiz kararı aynı gün saat 14.00'te duyurulacak. Bu toplantı, yılın geri kalanında uygulanacak para politikası açısından kritik öneme sahip olacak.