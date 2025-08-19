Merkez Bankası toplantısı bu hafta mı? Ağustos ayı faiz kararı açıklanacak mı, yeni toplantı ne zaman düzenlenecek?

Haziran ve önceki toplantıların seyri

Haziran ayındaki toplantıda faiz oranı yüzde 46 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Nisan ayında da faiz yüzde 46 olarak açıklanmış, mart ayında ise yüzde 42,5 seviyesinde duyurulmuştu. Böylece yılın ilk yarısında sabit tutma ve artış yönlü kararların ardından temmuz ayında indirim kararı geldi.