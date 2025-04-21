Merkez Bankası gizli aşamaları tek tek açıklandı! Cüzdanında 20, 50, 100 ve 200 TL olanlar baksın

Banknot Baskı Programı Neye Göre Hazırlanıyor?

Her yılın başında oluşturulan banknot baskı programı; ekonomik göstergeler, emisyon hacmi, banknotların yıpranma oranları, teknik kapasite ve yedek banknot politikaları gibi birçok kritik unsur dikkate alınarak hazırlanıyor. Bu plan doğrultusunda hangi kupürden ne kadar basılacağı, hangi güvenlik unsurlarının kullanılacağı ve hangi fiziki değişikliklerin uygulanacağı belirleniyor.