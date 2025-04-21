Kadraj Galeri Kadraj İkon Merkez Bankası gizli aşamaları tek tek açıklandı! Cüzdanında 20, 50, 100 ve 200 TL olanlar baksın

Merkez Bankası gizli aşamaları tek tek açıklandı! Cüzdanında 20, 50, 100 ve 200 TL olanlar baksın

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kalbinde gözlerden uzak ama ulusal ekonominin bel kemiğini oluşturan bir süreç işliyor: Banknot üretimi. Emisyon Genel Müdürlüğü'nün stratejik planlamasıyla başlayan bu süreç, Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü'nün yüksek hassasiyetli teknik altyapısıyla hayata geçiyor. Dolaşımdaki her 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL'lik banknot sadece bir ödeme aracı değil aynı zamanda yüksek teknolojinin, sanatın ve güvenliğin bileşiminden doğan bir mühendislik harikası olarak kabul ediliyor.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:14
Cüzdanında 20, 50, 100 ve 200 TL olanlar baksın! Darphane’de uygulanan gizli aşamalar tek tek açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ülkemizde banknot basım ve dolaşım süreçlerinden sorumlu tek yetkili kurum olma özelliğini taşıyor. Emisyon Genel Müdürlüğü ve Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla yürütülen bu hassas süreç her yıl hazırlanan kapsamlı bir baskı programı çerçevesinde şekilleniyor.

Cüzdanında 20, 50, 100 ve 200 TL olanlar baksın! Darphane’de uygulanan gizli aşamalar tek tek açıklandı

Banknot Baskı Programı Neye Göre Hazırlanıyor?

Her yılın başında oluşturulan banknot baskı programı; ekonomik göstergeler, emisyon hacmi, banknotların yıpranma oranları, teknik kapasite ve yedek banknot politikaları gibi birçok kritik unsur dikkate alınarak hazırlanıyor. Bu plan doğrultusunda hangi kupürden ne kadar basılacağı, hangi güvenlik unsurlarının kullanılacağı ve hangi fiziki değişikliklerin uygulanacağı belirleniyor.

Cüzdanında 20, 50, 100 ve 200 TL olanlar baksın! Darphane’de uygulanan gizli aşamalar tek tek açıklandı

Yeni Banknot Değeri Nasıl Kararlaştırılıyor?

TCMB, sadece mevcut banknotların yeniden basımını gerçekleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda piyasadaki nakit ihtiyacını karşılamak veya oluşabilecek teknik sorunlara önlem almak amacıyla yeni kupürler de geliştirebiliyor. Ancak bu adım, belirli bir protokole bağlı. Emisyon Genel Müdürlüğü'nün önerisiyle başlayan süreç, Yönetim Komitesi'nin olumlu görüşü ve nihayetinde Banka Meclisi'nin kararıyla sonuçlanıyor.

Cüzdanında 20, 50, 100 ve 200 TL olanlar baksın! Darphane’de uygulanan gizli aşamalar tek tek açıklandı

Yasal düzenlemelere göre, aynı emisyon grubunda altıdan fazla kupürün dolaşımda olamayacağı belirtiliyor. Bu sebeple, üst değerli yeni bir banknot tedavüle sunulacaksa, en küçük değerli kupür piyasadan tamamen kaldırılıyor. Tedavülden kaldırılan banknotlar ise on yıllık zaman aşımı süresi boyunca geçerliliğini koruyor.

Cüzdanında 20, 50, 100 ve 200 TL olanlar baksın! Darphane’de uygulanan gizli aşamalar tek tek açıklandı

Tertip Değişikliği: Banknotlarda Gizli Yenilik

TCMB, zaman zaman banknotların boyut, motif, renk ve güvenlik özelliklerinde güncellemeler yapabiliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen düzenlemeler, "tertip değişikliği" adıyla kamuoyuna duyuruluyor. Bu değişiklikler, sahteciliğe karşı önlem niteliği taşırken, aynı zamanda teknolojik gelişmelere uyum sağlıyor.