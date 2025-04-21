Merkez Bankası gizli aşamaları tek tek açıklandı! Cüzdanında 20, 50, 100 ve 200 TL olanlar baksın
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kalbinde gözlerden uzak ama ulusal ekonominin bel kemiğini oluşturan bir süreç işliyor: Banknot üretimi. Emisyon Genel Müdürlüğü'nün stratejik planlamasıyla başlayan bu süreç, Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü'nün yüksek hassasiyetli teknik altyapısıyla hayata geçiyor. Dolaşımdaki her 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL'lik banknot sadece bir ödeme aracı değil aynı zamanda yüksek teknolojinin, sanatın ve güvenliğin bileşiminden doğan bir mühendislik harikası olarak kabul ediliyor.
Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:14