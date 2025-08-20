Memura %7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2'li artış: Polis, bekçi ve 210 ünvan için yeni maaş listesi
Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında alacakları zam oranlarını merakla beklerken, ilk ipuçları enflasyon tahminlerinden geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı artışlar için farklı oranlar gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yıllık enflasyon rakamları doğrultusunda belirlenecek. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında belirlenen artışa enflasyon farkının eklenmesiyle zam alacak. Peki meslek meslek memur maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplama!
Giriş Tarihi: 20.08.2025 08:19