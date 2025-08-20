Kadraj Galeri Kadraj İkon Memura %7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2'li artış: Polis, bekçi ve 210 ünvan için yeni maaş listesi

Memura %7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2'li artış: Polis, bekçi ve 210 ünvan için yeni maaş listesi

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında alacakları zam oranlarını merakla beklerken, ilk ipuçları enflasyon tahminlerinden geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı artışlar için farklı oranlar gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yıllık enflasyon rakamları doğrultusunda belirlenecek. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında belirlenen artışa enflasyon farkının eklenmesiyle zam alacak. Peki meslek meslek memur maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplama!

Giriş Tarihi: 20.08.2025 08:19
Memura yüzde 7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2’li artış: Polis, hemşire ve 219 ünvan için yeni maaş listesi

Milyonlarca memur ve memur emeklisi önümüzdeki iki yıl için maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Hükümet ve sendikalar arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri, özellikle 2026 ve 2027 yılları için teklif edilen zam oranları üzerinden yoğunlaşmış durumda.

Memura yüzde 7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2’li artış: Polis, hemşire ve 219 ünvan için yeni maaş listesi

Hükümetin Zam Teklifi Belli Oldu

Hükümet, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam teklifini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre:

2026 yılı:

Ocak-Haziran: %11

Temmuz-Aralık: %7

Memura yüzde 7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2’li artış: Polis, hemşire ve 219 ünvan için yeni maaş listesi

2027 yılı:

Ocak-Haziran: %4

Temmuz-Aralık: %4

Memura yüzde 7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2’li artış: Polis, hemşire ve 219 ünvan için yeni maaş listesi

Buna ek olarak 15 Ağustos 2025 tarihinde memurlara verilen 1.000 TL taban aylığı artışı teklifi de tekrarlandı.

Memura yüzde 7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2’li artış: Polis, hemşire ve 219 ünvan için yeni maaş listesi

Şu Anki Zam Durumu

NTV'de yer alan habere göre, memurların maaşları temmuz ayı enflasyonu ve Ocak-Temmuz 2026 tarihleri arasında resmi olmayan zam teklifi göz önüne alındığında, yüzde 7.89 seviyesinde artış göstermesi öngörülüyor.