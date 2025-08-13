Memura emekliye %5.84 + %10 zam hesabı! 2026 Ocak zammında 3 formül çıktı: Polis, öğretmen ve 14 ünvan bazında maaş listesi

2026-2027 Yıllarını Kapsayan Zam Teklifi

Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, memur ve memur emeklilerine yönelik zam oranlarını açıkladı. Buna göre 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6 artış yapılması önerilirken 2027 yılı için ise ilk ve ikinci altı aylarda yüzde 4'erlik zam teklif edildi.