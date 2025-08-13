Memura emekliye %5.84 + %10 zam hesabı! 2026 Ocak zammında 3 formül çıktı: Polis, öğretmen ve 14 ünvan bazında maaş listesi
Memur maaş zammı için toplu sözleşme süreci başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı enflasyon rakamları, memurların alacağı zam oranını belirleyecek önemli veriler arasında yer aldı. Yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verisi olması nedeniyle bu rakamlar toplu sözleşme masasında güçlü bir referans noktası olarak kullanılacak. Hükümet memurlara yönelik olarak ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 zam teklifi sundu. Peki Ocak 2026'da memur maaşları ne kadar olacak? En düşük polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı kaç TL olacak? İşte yeni hesaplama!
Giriş Tarihi: 13.08.2025 08:15