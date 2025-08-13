Kadraj Galeri Kadraj İkon Memura emekliye %5.84 + %10 zam hesabı! 2026 Ocak zammında 3 formül çıktı: Polis, öğretmen ve 14 ünvan bazında maaş listesi

Memura emekliye %5.84 + %10 zam hesabı! 2026 Ocak zammında 3 formül çıktı: Polis, öğretmen ve 14 ünvan bazında maaş listesi

Memur maaş zammı için toplu sözleşme süreci başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı enflasyon rakamları, memurların alacağı zam oranını belirleyecek önemli veriler arasında yer aldı. Yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verisi olması nedeniyle bu rakamlar toplu sözleşme masasında güçlü bir referans noktası olarak kullanılacak. Hükümet memurlara yönelik olarak ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 zam teklifi sundu. Peki Ocak 2026'da memur maaşları ne kadar olacak? En düşük polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı kaç TL olacak? İşte yeni hesaplama!

Giriş Tarihi: 13.08.2025 08:15
Milyonlarca çalışan ve emeklinin zam oranlarının belirleneceği kritik toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Türkiye genelinde milyonlarca memur ve memur emeklisi yapılacak zam oranlarını büyük bir heyecanla bekliyor.

Hükümetten Memur ve Memur Emeklilerine Zam Teklifi: 2026 ve 2027 İçin İlk Rakamlar Açıklandı

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesi amacıyla devam eden 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet, masaya somut bir teklif sundu.

2026-2027 Yıllarını Kapsayan Zam Teklifi

Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, memur ve memur emeklilerine yönelik zam oranlarını açıkladı. Buna göre 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6 artış yapılması önerilirken 2027 yılı için ise ilk ve ikinci altı aylarda yüzde 4'erlik zam teklif edildi.

Memur ve Emeklinin Ocak Zammı İçin Süreç Başladı: Enflasyon Farkı Kritik Rol Oynayacak

2026 yılı Ocak ayında yapılacak memur ve emekli zamları için şimdiden hazırlıklar hız kazandı. Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin alacağı zam oranı önümüzdeki günlerde netleşecek toplu sözleşme görüşmeleriyle belirlenecek. Ancak enflasyonun seyri zam oranlarının nihai şeklini doğrudan etkileyecek.

TÜFE Verileri Zamda Belirleyici Olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 2,06 olarak gerçekleşti. 2025'in ikinci yarısına ait toplam enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zammın temelini oluşturacak.