Memura emekliye %18.92 enflasyon farkı: 4A 4B 4C için 2'li zam senaryosu geldi! Kaymakam, polis...
Milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, 2026 yılında geçerli olacak maaş artışlarının netleşmesi için aralık ayı enflasyon verisine odaklandı. Hesaplamalarda kritik aşamaya girilirken zam oranı ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı aralık enflasyonuyla kesinleşecek. Peki zam oranları hangi aralıkta şekilleniyor? Hangi senaryolar öne çıkıyor? İşte gündemdeki rakamlar...
Giriş Tarihi: 08.12.2025 08:22