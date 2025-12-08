Memura emekliye %18.92 enflasyon farkı: 4A 4B 4C için 2'li zam senaryosu geldi! Kaymakam, polis...

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık enflasyon tablosu netleşti. Şu ana kadar oluşan tabloya göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 11,21 memurlar için ise yüzde 17,55'lik zam kesinleşmiş durumda.