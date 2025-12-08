Kadraj Galeri Kadraj İkon Memura emekliye %18.92 enflasyon farkı: 4A 4B 4C için 2'li zam senaryosu geldi! Kaymakam, polis...

Memura emekliye %18.92 enflasyon farkı: 4A 4B 4C için 2'li zam senaryosu geldi! Kaymakam, polis...

Milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, 2026 yılında geçerli olacak maaş artışlarının netleşmesi için aralık ayı enflasyon verisine odaklandı. Hesaplamalarda kritik aşamaya girilirken zam oranı ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı aralık enflasyonuyla kesinleşecek. Peki zam oranları hangi aralıkta şekilleniyor? Hangi senaryolar öne çıkıyor? İşte gündemdeki rakamlar...

Giriş Tarihi: 08.12.2025 08:22
Memura emekliye yüzde 18.92 enflasyon farkı: 4A 4B 4C için 2’li zam senaryosu geldi!

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık enflasyon tablosu netleşti. Şu ana kadar oluşan tabloya göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 11,21 memurlar için ise yüzde 17,55'lik zam kesinleşmiş durumda.

Memura emekliye yüzde 18.92 enflasyon farkı: 4A 4B 4C için 2’li zam senaryosu geldi!

Aralık ayı enflasyonu beklendiği gibi yüzde 1,16 seviyesinde gerçekleşirse, emeklilere uygulanacak zam yüzde 12,49'a ulaşacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 seviyesinde oluşması halinde ise emekliler için zam oranı yüzde 12,28 olacak.

Memura emekliye yüzde 18.92 enflasyon farkı: 4A 4B 4C için 2’li zam senaryosu geldi!

Memurların zam oranı ise hesaplamalara göre yüzde 18,7-18,9 aralığında şekilleniyor.

Memura emekliye yüzde 18.92 enflasyon farkı: 4A 4B 4C için 2’li zam senaryosu geldi!

TCMB Beklentisi: Aralık İçin Tahmin Ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, zam hesaplamaları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Memura emekliye yüzde 18.92 enflasyon farkı: 4A 4B 4C için 2’li zam senaryosu geldi!

Son ankete göre aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,16 seviyesinde kaydedildi.