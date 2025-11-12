Memur ve asgari ücret zammıyla %20'lik artış! Kıdem tazminatı için 64.703 TL hesap masada: Tavan-taban ne olacak?

Kıdem ve ihbar tazminatları, çalışanların en önemli güvenceleri arasında yer alıyor. Her yıl asgari ücrette yapılan artış, en düşük tazminat miktarını da doğrudan etkiliyor. Halen işten ayrılan asgari ücretli bir çalışana, her yıl için 26 bin 5 lira brüt (damga vergisi kesildikten sonra 25 bin 808 lira) tutarında tazminat ödeniyor.