Kadraj Galeri Kadraj İkon Memur ve asgari ücret zammıyla %20'lik artış! Kıdem tazminatı için 64.703 TL hesap masada: Tavan-taban ne olacak?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın geliri yeniden şekilleniyor. Emeklilerden memurlara, özel sektör çalışanlarından sosyal yardım alanlara kadar geniş bir kesim 2026'ya zamlı maaşlarla girmeye hazırlanıyor. Enflasyon farkı, toplu sözleşme artışları ve yeni asgari ücret düzenlemesiyle birlikte kıdem tazminatında da dengeler değişecek.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 08:05
Kıdem ve ihbar tazminatları, çalışanların en önemli güvenceleri arasında yer alıyor. Her yıl asgari ücrette yapılan artış, en düşük tazminat miktarını da doğrudan etkiliyor. Halen işten ayrılan asgari ücretli bir çalışana, her yıl için 26 bin 5 lira brüt (damga vergisi kesildikten sonra 25 bin 808 lira) tutarında tazminat ödeniyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, ocak ayında asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte bu rakam da yukarı çekilecek.

Zam oranı yüzde 28,5 olursa yıllık kıdem tazminatı 33 bin 417 liraya, damga vergisi sonrası ödeme ise 33 bin 163 liraya yükselecek.

Artış yüzde 35 olarak belirlenirse en düşük tazminat 35 bin 107 lira brüt, 34 bin 841 lira net olacak.

Memur Zammı Kıdem Tavanını Belirleyecek

Kıdem tazminatı yalnızca taban değil, tavan açısından da yeniden hesaplanıyor.