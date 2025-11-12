Memur ve asgari ücret zammıyla %20'lik artış! Kıdem tazminatı için 64.703 TL hesap masada: Tavan-taban ne olacak?
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın geliri yeniden şekilleniyor. Emeklilerden memurlara, özel sektör çalışanlarından sosyal yardım alanlara kadar geniş bir kesim 2026'ya zamlı maaşlarla girmeye hazırlanıyor. Enflasyon farkı, toplu sözleşme artışları ve yeni asgari ücret düzenlemesiyle birlikte kıdem tazminatında da dengeler değişecek.
Giriş Tarihi: 12.11.2025 08:05