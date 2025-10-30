Kadraj Galeri Kadraj İkon Melissa Kasırgası nedir, nerelerde görülür? Melissa Kasırgası nasıl oluşur?

Melissa Kasırgası nedir, nerelerde görülür? Melissa Kasırgası nasıl oluşur?

Karayipler'i etkisi altına alan Melissa Kasırgası, Haiti'nin güneyinde büyük bir felakete yol açtı. Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve nehir taşkınları sonucu birçok kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi evsiz kaldı. Bölge genelinde yollar ve köprüler kullanılamaz hale gelirken, yetkililer kasırganın etkilerinin günlerce sürebileceği uyarısında bulundu. Peki Melissa Kasırgası nedir ve nasıl oluşur?

Giriş Tarihi: 30.10.2025 16:12
Melissa Kasırgası nedir, nerelerde görülür? Melissa Kasırgası nasıl oluşur?

Haiti'nin güney kıyısındaki Petit-Goave kasabasının Belediye Başkanı Jean Bertrand Subreme, yaptığı açıklamada La Digue Nehri'nin taşması sonucu yaşanan felaketin bilançosunun ağır olduğunu belirtti. Çok sayıda evin tamamen yıkıldığını, bazı vatandaşların ise hala enkaz altında mahsur kaldığını söyleyen Subreme, hükümete acil yardım ve kurtarma desteği çağrısında bulundu. Peki Melissa Kasırgası en çok nerelerde görülür?

Melissa Kasırgası nedir, nerelerde görülür? Melissa Kasırgası nasıl oluşur?

Melissa Kasırgası nedir?

Melissa Kasırgası, tropikal bölgelerde deniz yüzeyinin aşırı ısınmasıyla meydana gelen, şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlarla etkili olan bir tropikal siklondur. Saatte yüzlerce kilometreye ulaşan rüzgar hızlarıyla ilerleyen kasırga, geçtiği bölgelerde büyük yıkım ve can kayıplarına yol açabilmektedir.

Melissa Kasırgası nedir, nerelerde görülür? Melissa Kasırgası nasıl oluşur?

Melissa Kasırgası nerelerde görülür?

Melissa Kasırgası, genellikle Atlantik Okyanusu, Karayip Denizi ve Meksika Körfezi çevresinde oluşarak etkisini bu bölgelerde gösterir. Tropikal iklim kuşağında yer alan ülkeler, özellikle yaz sonu ve sonbahar aylarında bu tür fırtınalara karşı en yüksek risk altındadır.

Melissa Kasırgası nedir, nerelerde görülür? Melissa Kasırgası nasıl oluşur?

Melissa Kasırgası nasıl oluşur?

Kasırga, okyanus yüzeyinin sıcaklığının 26 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte nemli hava kütlelerinin yükselip yoğunlaşması sonucu ortaya çıkar. Bu süreçte açığa çıkan enerji, atmosferde güçlü bir dönüş hareketi başlatır. Alçak basınç merkezi etrafında hızla dönen bu sistem, rüzgarın etkisiyle büyüyerek tropikal fırtına seviyesinden kasırga gücüne ulaşır. Melissa Kasırgası da bu doğa olayının son örneklerinden biri olarak bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilemiştir.

Melissa Kasırgası nedir, nerelerde görülür? Melissa Kasırgası nasıl oluşur?

Melissa Kasırgası Karayipler'i vuruyor

Karayipler'i etkisi altına alan Melissa Kasırgası, bölge genelinde yıkıma yol açtı. Jamaika Eğitim Bakanı Dana Morris Dixon, adanın yüzde 77'sinde elektrik kesintisi yaşandığını ancak su sistemlerinin büyük ölçüde çalışır durumda olduğunu açıkladı.