Melissa Kasırgası nedir, nerelerde görülür? Melissa Kasırgası nasıl oluşur?
Karayipler'i etkisi altına alan Melissa Kasırgası, Haiti'nin güneyinde büyük bir felakete yol açtı. Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve nehir taşkınları sonucu birçok kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi evsiz kaldı. Bölge genelinde yollar ve köprüler kullanılamaz hale gelirken, yetkililer kasırganın etkilerinin günlerce sürebileceği uyarısında bulundu. Peki Melissa Kasırgası nedir ve nasıl oluşur?
Giriş Tarihi: 30.10.2025 16:12