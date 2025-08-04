MEB.GOV.TR LGS TERCİH SONUÇLARI 2025 | e-Okul LGS okul yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Lise boş kontenjanlar...

Nakil Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Nakil dönemi, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlayacak ve iki aşamalı olarak yürütülecek. Bu süreçte öğrenciler, hem sınavla öğrenci alan okullara hem de yerel yerleştirme kapsamındaki okullara başvuru yapabilecek.