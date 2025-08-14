MEB.GOV.TR LGS 2. NAKİL SONUÇLARI 2025 | e-Okul LGS (3. ek tercih) okul yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Boş kontenjanlar...

İkinci Nakil Başvuruları 12 Ağustos'ta Tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, LGS'de ikinci nakil tercih dönemi 5 Ağustos'ta başlamış, 12 Ağustos 2025'te sona ermişti. Bu süreçte, herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler tercih hakkını kullandı.