MEB.GOV.TR LGS 2. NAKİL SONUÇLARI 2025 | e-Okul LGS (3. ek tercih) okul yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Boş kontenjanlar...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan yerleştirme sürecinde ikinci nakil dönemi öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 8 Ağustos'ta açıklanan 1. nakil sonuçlarının ardından başlayan 2. nakil (3. ek tercih) başvuruları, MEB takvimine göre 14 Ağustos'ta sona erdi. Peki LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? LGS 3. nakil olacak mı? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 06:21
Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen ikinci nakil tercih süreci tamamlandı. Yerleşim heyecanı yaşayan öğrenciler ve veliler sonuçların ilan edileceği tarihi beklemeye başladı.

İkinci Nakil Başvuruları 12 Ağustos'ta Tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, LGS'de ikinci nakil tercih dönemi 5 Ağustos'ta başlamış, 12 Ağustos 2025'te sona ermişti. Bu süreçte, herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler tercih hakkını kullandı.

Sonuçlar 14 Ağustos'ta Açıklanacak

İkinci nakil yerleştirme sonuçları 14 Ağustos 2025'te açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından, boş kalan kontenjanlara yönelik önemli bir yerleştirme süreci daha başlayacak.

Boş Kontenjanlar İçin 15-21 Ağustos Arasında Başvuru

İkinci nakil sonrası hala boş kalan kontenjanlara, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ile nakil komisyonları aracılığıyla başvurular alınacak. Bu başvurular 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yerleştirmeler 22 Ağustos'ta Tamamlanacak

Komisyonlar tarafından yapılacak son yerleştirme işlemleri 22 Ağustos 2025'te tamamlanacak. Böylece, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için LGS yerleştirme süreci resmen sona erecek.