MEB.GOV.TR LGS 2. NAKİL SONUÇLARI 2025 | e-Okul LGS (3. ek tercih) okul yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Boş kontenjanlar...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan yerleştirme sürecinde ikinci nakil dönemi öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 8 Ağustos'ta açıklanan 1. nakil sonuçlarının ardından başlayan 2. nakil (3. ek tercih) başvuruları, MEB takvimine göre 14 Ağustos'ta sona erdi. Peki LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? LGS 3. nakil olacak mı? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 14.08.2025 06:21