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1-2-3.sınıf BİLSEM sınav sonuçları e okul sorgulama - BİLSEM sonucuna nereden bakılır?

Meb.gov.tr giriş; Türkiye genelinde ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen BİLSEM sınavının ön değerlendirme sonuçları, 7 Mart 2025 tarihinde açıklandı. Öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav sonuçlarını meb.gov.tr adresi üzerinden erişime sunuldu. 1-2-3.sınıf BİLSEM sınav sonuçları e okul sorgulama ekranı ve BİLSEM sonucuna nereden bakılır? Sorusunun yanıtı haberimizde.

Giriş Tarihi: 07.03.2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 12:57
Meb.gov.tr giriş; 1-2-3.sınıf BİLSEM sınav sonuçları e okul sorgulama - BİLSEM sonucuna nereden bakılır?


BİLSEM Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

BİLSEM 2024-2025 ön değerlendirme sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, MEB'in resmi web sitesi üzerinden sonuç sorgulama ekranına ulaşabilir. Öğrenciler, TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile sonuçlarını kolayca sorgulayabilecekler. Sonuçlar yayımlandığında, sorgulama bağlantısı habere eklenerek duyurulacaktır.

Meb.gov.tr giriş; 1-2-3.sınıf BİLSEM sınav sonuçları e okul sorgulama - BİLSEM sonucuna nereden bakılır?

BİLSEM 2025 Takvimi

BİLSEM süreci, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak önemli aşamaları içeriyor. 2025 yılı takvimine göre, belirli tarihlerde öğrenciler için önemli duyurular yapılacak:

7 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları alınacak

17-21 Mart 2025: İtirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025: Öğrencilerin bireysel değerlendirme belgelerinin ilan edilmesi

14 Nisan - 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirmelerin yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları alınacak

14-25 Temmuz 2025: İtirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz - 29 Ağustos 2025: Eğitim hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek

Sonuçların Değerlendirilmesi ve İtirazlar

Öğrenciler, ön değerlendirme sonuçlarına itiraz etmek istediklerinde, 10-14 Mart tarihleri arasında başvuru yapabilecekler. İtirazların değerlendirilmesi ise 17-21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu süreçte, her bir öğrencinin değerlendirilmesi dikkatlice yapılacak ve bireysel başarıları göz önünde bulundurularak nihai kararlar verilecektir.

Meb.gov.tr giriş; 1-2-3.sınıf BİLSEM sınav sonuçları e okul sorgulama - BİLSEM sonucuna nereden bakılır?

BİLSEM Nedir ve Neden Önemlidir?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri), üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan eğitim merkezleridir. Öğrenciler, bu merkezlerde yeteneklerini daha ileri seviyelere taşıyacak eğitimler alır ve geleceğin liderleri olma yolunda önemli adımlar atarlar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı bu fırsat, öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyerek ülke genelinde yüksek başarı gösteren bireyler yetişmesine olanak tanımaktadır.

Meb.gov.tr giriş; 1-2-3.sınıf BİLSEM sınav sonuçları e okul sorgulama - BİLSEM sonucuna nereden bakılır?

Öğrencilerin Geleceğine Yatırım Yapın

BİLSEM, sadece yetenekli öğrenciler için bir eğitim fırsatı sunmakla kalmaz, aynı zamanda bu öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkaran, onları geleceğe hazırlayan bir platform oluşturur. Öğrenciler, burada alacakları eğitimlerle hayatta daha başarılı olabilecekleri beceriler kazanır.

Meb.gov.tr giriş; 1-2-3.sınıf BİLSEM sınav sonuçları e okul sorgulama - BİLSEM sonucuna nereden bakılır?

BİLSEM Sonuçlarınızı Öğrenmek İçin Hemen Sorgulayın

BİLSEM 2025 sınav sonuçlarını sorgulamak için, Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesini ziyaret ederek gerekli bilgileri girmeniz yeterli olacaktır. Eğitim sürecinin her aşaması, öğrencilerin gelişimi için önemli fırsatlar sunmaktadır.