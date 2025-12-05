Kadraj
MEB ortak sınav takvimi 2025-2026 | 1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni sınav takvimiyle birlikte, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfların birinci dönem ikinci yazılı sınav tarihleri netleşti. Kasım ayında yapılan ilk ortak sınavların ardından gözler 2. yazılılara çevrilirken, öğrenciler ile veliler tarihleri araştırıyor. Peki MEB ortak sınavlar ne zaman?
