Kadraj Galeri Kadraj İkon MEB ortak sınav takvimi 2025-2026 | 1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB ortak sınav takvimi 2025-2026 | 1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni sınav takvimiyle birlikte, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfların birinci dönem ikinci yazılı sınav tarihleri netleşti. Kasım ayında yapılan ilk ortak sınavların ardından gözler 2. yazılılara çevrilirken, öğrenciler ile veliler tarihleri araştırıyor. Peki MEB ortak sınavlar ne zaman?

Giriş Tarihi: 05.12.2025 10:01
MEB ortak sınav takvimi 2025-2026 | 1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB'in güncellediği ortak sınav takvimi, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Kasım ayında tamamlanan 1. ortak yazılıların ardından, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. dönem 2. sınavları için belirlenen tarihler resmi olarak duyuruldu. Peki ortak sınavlar hangi tarihte, saat kaçta başlıyor?

MEB ortak sınav takvimi 2025-2026 | 1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

1. DÖNEM 2. YAZILI TARİHLERİ

MEB tarafından paylaşılan takvime göre birinci dönemin ikinci yazılı sınavları 22 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte tüm kademelerde sınav uygulamaları okullarda belirlenen plan doğrultusunda gerçekleştirilecek.

MEB ortak sınav takvimi 2025-2026 | 1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV TAKVİMİ (NİSAN 2026)

7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe

8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik

9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik

10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

MEB ortak sınav takvimi 2025-2026 | 1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV TAKVİMİ (HAZİRAN 2026)

2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik

3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

MEB ortak sınav takvimi 2025-2026 | 1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortak sınavlara ilişkin sonuçların açıklanacağı tarih henüz belirlenmiş değil. Ancak sonuçların, dönem sonuna doğru kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.