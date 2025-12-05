MEB ortak sınav takvimi 2025-2026 | 1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB'in güncellediği ortak sınav takvimi, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Kasım ayında tamamlanan 1. ortak yazılıların ardından, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. dönem 2. sınavları için belirlenen tarihler resmi olarak duyuruldu. Peki ortak sınavlar hangi tarihte, saat kaçta başlıyor?