MEB LGS BAŞVURU KILAVUZU 2025 | Bu sene LGS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav tarihi ve tercihler!

İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Fotoğraflı Giriş Belgeleri ve Sınav Hazırlığı

Öğrenciler, sınav giriş belgelerini 4 Haziran 2025'ten itibaren okul müdürlüklerinden alacaklar. Bu belgeler, mühürlenip onaylanarak öğrencilere teslim edilecek. Sınava gelirken öğrencilerin fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Sınav Sonuçları ve Tercihler

Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Öğrenciler, sonuçlarını elektronik ortamda öğrenebilecekler. Tercih işlemleri 14-24 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak ve yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek. Ayrıca, yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.