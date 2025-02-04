Kadraj Galeri Kadraj İkon MEB LGS BAŞVURU KILAVUZU 2025 | Bu sene LGS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav tarihi ve tercihler!

MEB LGS BAŞVURU KILAVUZU 2025 | Bu sene LGS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav tarihi ve tercihler!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 2025 yılında ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş sürecinde belirleyici olacak. Öğrenciler ve veliler LGS 2025 sınav tarihi, başvuru süreci ve kılavuzun yayınlanma durumu gibi konularda güncel bilgileri merak ediyor. İşte LGS 2025 ile ilgili son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 13:40
LGS başvuru tarihleri 2025: LGS başvuru ücreti belli oldu mu? Sınav tarihi ve kılavuzu

2025 yılı için Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları'na ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı. Kılavuzda 8. sınıf öğrencilerinin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri ve diğer seçkin okullara yerleştirilmesi amacıyla yapılacak merkezi sınavın tüm detayları yer alıyor.

LGS başvuru tarihleri 2025: LGS başvuru ücreti belli oldu mu? Sınav tarihi ve kılavuzu

LGS Başvuru Tarihleri
LGS (Liseye Geçiş Sınavı) başvuruları, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecekler.

LGS başvuru tarihleri 2025: LGS başvuru ücreti belli oldu mu? Sınav tarihi ve kılavuzu

Başvuru sürecinde okul müdürlükleri öğrencilere rehberlik yapacak ve başvurular 14 Nisan 2025'e kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak. Yurt dışında eğitim gören öğrenciler ise kılavuzda bulunan formu doldurarak başvurularını yapabilecekler.

LGS başvuru tarihleri 2025: LGS başvuru ücreti belli oldu mu? Sınav tarihi ve kılavuzu

Sınavın İçeriği ve Süresi

LGS, 15 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek. Sınav, iki oturum halinde yapılacak ve öğrencilere farklı derslerden toplamda 90 soru sorulacak.

LGS başvuru tarihleri 2025: LGS başvuru ücreti belli oldu mu? Sınav tarihi ve kılavuzu

İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Fotoğraflı Giriş Belgeleri ve Sınav Hazırlığı

Öğrenciler, sınav giriş belgelerini 4 Haziran 2025'ten itibaren okul müdürlüklerinden alacaklar. Bu belgeler, mühürlenip onaylanarak öğrencilere teslim edilecek. Sınava gelirken öğrencilerin fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Sınav Sonuçları ve Tercihler

Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Öğrenciler, sonuçlarını elektronik ortamda öğrenebilecekler. Tercih işlemleri 14-24 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak ve yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek. Ayrıca, yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.