MEB EKYS sınav giriş belgesi ekranı 2025 | EKYS sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB EKYS) için beklenen duyuru ÖSYM tarafından yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 yılı sınav takvimini yayımlayarak EKYS'nin hangi tarihte gerçekleşeceğini ve başvuru sürecini açıkladı. Eğitim kurumlarında yönetici olmayı hedefleyen öğretmenler için kritik önem taşıyan bu sınavın detayları belli oldu.
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:10