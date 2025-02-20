MEB EKYS sınav giriş belgesi ekranı 2025 | EKYS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar sınav yerlerini 20 Şubat 2025 saat 14.00'ten itibaren öğrenebilecek. İşte 2 Mart 2025 tarihinde uygulanacak sınavla ilgili tüm detaylar ve dikkat edilmesi gereken kurallar...