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MEB EKYS sınav giriş belgesi ekranı 2025 | EKYS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB EKYS) için beklenen duyuru ÖSYM tarafından yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 yılı sınav takvimini yayımlayarak EKYS'nin hangi tarihte gerçekleşeceğini ve başvuru sürecini açıkladı. Eğitim kurumlarında yönetici olmayı hedefleyen öğretmenler için kritik önem taşıyan bu sınavın detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:10
MEB EKYS sınav giriş belgesi ekranı 2025 | EKYS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar sınav yerlerini 20 Şubat 2025 saat 14.00'ten itibaren öğrenebilecek. İşte 2 Mart 2025 tarihinde uygulanacak sınavla ilgili tüm detaylar ve dikkat edilmesi gereken kurallar...

MEB EKYS sınav giriş belgesi ekranı 2025 | EKYS sınavı ne zaman yapılacak?

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ve fotoğrafı yer alacak.

Önemli Uyarı: Adayların sınav giriş belgelerinin üzerinde fotoğraf bulunması zorunludur. Belgeyi yazdırırken fotoğrafın net ve görünür olmasına dikkat edilmelidir.

MEB EKYS sınav giriş belgesi ekranı 2025 | EKYS sınavı ne zaman yapılacak?

Sınav Saati ve Bina Giriş Kuralları

Sınav tarihi: 2 Mart 2025
Sınav başlama saati: 10.00
Bina giriş kapanışı: 10.00'dan sonra hiçbir aday sınav binalarına alınmayacak.

Adayların mağduriyet yaşamaması için en az 1 saat önce sınav binasında hazır bulunmaları tavsiye ediliyor.

MEB EKYS sınav giriş belgesi ekranı 2025 | EKYS sınavı ne zaman yapılacak?

Yanınızda Bulundurmanız Gereken Belgeler

Sınava girebilmek için adayların şu belgeleri yanlarında bulundurması zorunludur:
Sınav Giriş Belgesi (Fotoğraflı ve ÖSYM'nin belirlediği formatta)
Geçerli Kimlik Belgesi:

  • T.C. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanı (Soğuk damgalı ve güncel fotoğraflı olmalı)
  • Geçerli pasaport
  • KKTC vatandaşları için kimlik kartı
  • Pembe/Mavi Kart (Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar için)

Geçersiz Belgeler: Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ve süresi dolmuş pasaportlar sınava giriş için kabul edilmeyecek.

MEB EKYS sınav giriş belgesi ekranı 2025 | EKYS sınavı ne zaman yapılacak?

Sınav Günü Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Çanta, cüzdan, elektronik cihazlar, metal aksesuar içeren eşyalar sınav binasına alınmayacak.
  • Adaylar sınava yalnızca şeffaf pet şişede su getirebilir.
  • Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır.
  • Sınav binalarında yoğunluk oluşmaması için adayların erken saatlerde gelmesi önerilmektedir.