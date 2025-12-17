Kadraj Galeri Kadraj İkon MEB AGS öğretmen atama takvimi: 10 bin öğretmen alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

MEB AGS öğretmen atama takvimi: 10 bin öğretmen alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) görev almak isteyen on binlerce öğretmen adayı için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in daha önce işaret ettiği 10 bin öğretmen ataması süreci bu yıl ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile birlikte yeni bir yapıya kavuşuyor. Adaylar atama takvimi ile branş dağılımlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 17.12.2025 14:42
MEB AGS öğretmen atama takvimi: 10 bin öğretmen alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen alım sürecinde köklü bir değişikliğe giden Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi modelini hayata geçirerek atama süreçlerini yeniden yapılandırıyor. Bu kapsamda 10 bin öğretmen adayı, AGS puanları esas alınarak Akademi bünyesinde eğitime alınacak.

MEB AGS öğretmen atama takvimi: 10 bin öğretmen alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

Bakanlığın amacı öğretmen niteliğini artırmak ve uygulama ağırlıklı bir yetiştirme sürecini yaygınlaştırmak. Bu nedenle atama süreci yalnızca bir sınav ve tercih aşamasından ibaret olmayacak; adaylar belirli bir eğitim sürecinden geçirilecek.

MEB AGS öğretmen atama takvimi: 10 bin öğretmen alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

10 Bin Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin öğretmen atamasına ilişkin resmi takvimi henüz yayımlamadı. Ancak sürecin nasıl ilerleyeceğine dair önemli açıklamalar daha önce kamuoyuyla paylaşıldı.

MEB AGS öğretmen atama takvimi: 10 bin öğretmen alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

Bakan Yusuf Tekin, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından branş bazlı ihtiyaç tablosunun güncelleneceğini ve Aralık ayının ilk haftası ya da ilk 15 günü içinde hangi branşta kaç öğretmene ihtiyaç duyulduğunun açıklanacağını ifade etmişti. Bu doğrultuda, branş dağılımı listesinin yıl bitmeden ilan edilmesi bekleniyor.

MEB AGS öğretmen atama takvimi: 10 bin öğretmen alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

Branş ve Kadro Dağılımı Ne Zaman Belli Olacak?

10 bin öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımlarının, Bakan Tekin'in açıklamalarına göre Aralık ayının ilk yarısında duyurulması planlanıyor.