MEB AGS öğretmen atama takvimi: 10 bin öğretmen alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

Bakanlığın amacı öğretmen niteliğini artırmak ve uygulama ağırlıklı bir yetiştirme sürecini yaygınlaştırmak. Bu nedenle atama süreci yalnızca bir sınav ve tercih aşamasından ibaret olmayacak; adaylar belirli bir eğitim sürecinden geçirilecek.