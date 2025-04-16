MEB 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılacak?
Milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili yaklaşırken gözünü yeni eğitim öğretim yılına çevirdi. 2024-2025 eğitim yılı ikinci dönemi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlamıştı ve bu dönem 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Peki yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilen tarihler!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 09:06