MEB 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılacak?

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, öğrenciler yaklaşık 3 aylık bir tatil süreci geçirecek.

Eylül ayının ilk haftalarına kadar sürecek bu tatil öğrencilere hem dinlenme hem de yeni eğitim yılına hazırlanma fırsatı sunacak. Ancak veliler açısından yeni dönemin hazırlıkları yaz aylarında başlıyor. Bu nedenle takvimin netleşmesi büyük önem taşıyor.