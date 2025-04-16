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MEB 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılacak?

Milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili yaklaşırken gözünü yeni eğitim öğretim yılına çevirdi. 2024-2025 eğitim yılı ikinci dönemi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlamıştı ve bu dönem 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Peki yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilen tarihler!

Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 09:06
MEB 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde sona yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli yeni takvime dair detayları merak etmeye başladı. 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayan ikinci ara tatil 4 Nisan Cuma günü sona erdi. Öğrenciler 7 Nisan Pazartesi günü ders başı yaptı. Şimdi ise gözler yaz tatiline ve 2025-2026 eğitim yılının ne zaman başlayacağına çevrildi.

MEB 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılacak?

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Belli Mi?

Yaz tatili yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, yeni dönemin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olmasıyla birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. Ancak şu an için resmi takvim henüz paylaşılmış değil.

MEB 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılacak?

Yaz Tatili 20 Haziran'da Başlıyor

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek. Bu tarih itibarıyla Türkiye genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yaz tatili başlamış olacak.

MEB 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılacak?

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, öğrenciler yaklaşık 3 aylık bir tatil süreci geçirecek.

Eylül ayının ilk haftalarına kadar sürecek bu tatil öğrencilere hem dinlenme hem de yeni eğitim yılına hazırlanma fırsatı sunacak. Ancak veliler açısından yeni dönemin hazırlıkları yaz aylarında başlıyor. Bu nedenle takvimin netleşmesi büyük önem taşıyor.

MEB 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatilinden sonra okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, genellikle yeni eğitim öğretim yılı takvimini yaz tatilinin sonuna doğru kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi açıklamanın Ağustos ayı içinde yapılması bekleniyor.