MEB 1. sınıf ve 5. sınıf belirme kura sonuçları 2025: Sınıflar belli oldu mu? 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları nereden öğrenilir?
2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de sınıfların ne zaman belli olacağı oldu. Özellikle ilkokula yeni başlayacak 1. sınıf öğrencileri ile ortaokula adım atacak 5. sınıf öğrencilerinin şube ve öğretmen dağılımları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Giriş Tarihi: 21.08.2025 06:11