Kadraj Galeri Kadraj İkon MEB 1. sınıf ve 5. sınıf belirme kura sonuçları 2025: Sınıflar belli oldu mu? 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları nereden öğrenilir?

MEB 1. sınıf ve 5. sınıf belirme kura sonuçları 2025: Sınıflar belli oldu mu? 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları nereden öğrenilir?

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de sınıfların ne zaman belli olacağı oldu. Özellikle ilkokula yeni başlayacak 1. sınıf öğrencileri ile ortaokula adım atacak 5. sınıf öğrencilerinin şube ve öğretmen dağılımları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 06:11
MEB 1. sınıf ve 5. sınıf belirme kura sonuçları 2025: Sınıflar belli oldu mu? 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları nereden öğrenilir?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala milyonlarca veli ve öğrenci gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenleyeceği sınıf belirleme kura çekimine çevirdi. Özellikle ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği kura sistemi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanacak.

MEB 1. sınıf ve 5. sınıf belirme kura sonuçları 2025: Sınıflar belli oldu mu? 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları nereden öğrenilir?

Şeffaflık İçin Kura Sistemi

MEB 2024 yılında ilk kez uygulamaya koyduğu sınıf belirleme sistemiyle hem şeffaflığı artırmayı hem de öğrenciler arasında eşitliği sağlamayı amaçlamıştı.

MEB 1. sınıf ve 5. sınıf belirme kura sonuçları 2025: Sınıflar belli oldu mu? 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları nereden öğrenilir?

Bu sistemde, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin şubeleri ve öğretmenleri ile ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin şubeleri, e-Okul üzerinden tamamen otomatik olarak belirleniyor.

MEB 1. sınıf ve 5. sınıf belirme kura sonuçları 2025: Sınıflar belli oldu mu? 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları nereden öğrenilir?

Böylece hem öğretmen seçimi tartışmaları hem de şube dağılımında adaletsizlik ihtimali ortadan kalkıyor.

MEB 1. sınıf ve 5. sınıf belirme kura sonuçları 2025: Sınıflar belli oldu mu? 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları nereden öğrenilir?

Geçen Yılın Tarihleri Yol Gösteriyor

2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapılan kura çekimi, 28-30 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bu yıl için resmi açıklama henüz gelmese de benzer tarihlerde, yani Ağustos'un son günlerinde kura çekiminin yapılması bekleniyor.