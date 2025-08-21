MEB 1. sınıf ve 5. sınıf belirme kura sonuçları 2025: Sınıflar belli oldu mu? 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları nereden öğrenilir?

Geçen Yılın Tarihleri Yol Gösteriyor

2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapılan kura çekimi, 28-30 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bu yıl için resmi açıklama henüz gelmese de benzer tarihlerde, yani Ağustos'un son günlerinde kura çekiminin yapılması bekleniyor.