MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025-2026 | 6,7,8,9. sınıf ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı ortak yazılı sınav uygulamasının bu yılki takvimini açıkladı. Bu uygulama sayesinde her bir sürecin ilerleyişi yakından takip edilecek, okullar arasında uygulama birliği sağlanacak ve öğrencilerin başarı düzeyleri detaylı şekilde değerlendirilebilecek. Peki 6,7,8,9. sınıf ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen takvim!
Giriş Tarihi: 25.09.2025 07:57