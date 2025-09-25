Kadraj Galeri Kadraj İkon MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025-2026 | 6,7,8,9. sınıf ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı ortak yazılı sınav uygulamasının bu yılki takvimini açıkladı. Bu uygulama sayesinde her bir sürecin ilerleyişi yakından takip edilecek, okullar arasında uygulama birliği sağlanacak ve öğrencilerin başarı düzeyleri detaylı şekilde değerlendirilebilecek. Peki 6,7,8,9. sınıf ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen takvim!

Giriş Tarihi: 25.09.2025 07:57
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların tarihlerini duyurdu. Ortak sınav uygulamasıyla hem öğrencilerin akademik gelişimi yakından izlenecek hem de müfredat uygulamalarında okullar arası bütünlük sağlanacak.

Hangi Sınıflar ve Dersler Kapsanıyor?

Yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflar için toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor. Sınavlar hem birinci hem de ikinci dönem olmak üzere düzenlenecek.

1. Dönem Sınavları (Kasım 2025)

7. Sınıf Türkçe: 4 Kasım Salı

8. Sınıf Türkçe: 5 Kasım Çarşamba

9. Sınıf Matematik: 6 Kasım Perşembe

2. Dönem Sınavları (Nisan 2026)

6. Sınıf Türkçe: 7 Nisan Salı

6. ve 8. Sınıf Matematik: 8 Nisan Çarşamba

10. Sınıf Matematik: 9 Nisan Perşembe

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan Cuma

2. Dönem 2. Yazılı Sınavlar (Haziran 2026)

7. Sınıf Matematik: 2 Haziran Salı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran Çarşamba