Mazot ve Gübre Desteği ödeme tarihi 2025 | Şubat ayı Mazot ve Gübre Desteği ne zaman yatacak?
Çiftçiler, 2025 yılı için mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı özellikle temel destek ödemeleriyle ilgili detayları paylaştı. Çiftçilerin hesaplarına yatırılması beklenen ödemeler Ziraat Bankası hesaplarından çekilebilecek. İşte 2025 yılı için mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili son gelişmeler ve detaylar.
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:34