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Mazot ve Gübre Desteği ödeme tarihi 2025 | Şubat ayı Mazot ve Gübre Desteği ne zaman yatacak?

Çiftçiler, 2025 yılı için mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı özellikle temel destek ödemeleriyle ilgili detayları paylaştı. Çiftçilerin hesaplarına yatırılması beklenen ödemeler Ziraat Bankası hesaplarından çekilebilecek. İşte 2025 yılı için mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili son gelişmeler ve detaylar.

Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:34
Mazot ve Gübre Desteği ödeme tarihi 2025 | Şubat ayı Mazot ve Gübre Desteği ne zaman yatacak?

Şubat ayının başlamasıyla birlikte çiftçilerin merakla beklediği mazot gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destekleme ödemelerine dair önemli bir açıklama yaptı. Hububat desteği kırsal kalkınma yatırımları desteği ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği gibi birçok ödemeyle birlikte toplam 985 milyon 870 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilere yatırılmaya başlandığı bildirildi.

Mazot ve Gübre Desteği ödeme tarihi 2025 | Şubat ayı Mazot ve Gübre Desteği ne zaman yatacak?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?
Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Hububat desteği 685 milyon 367 bin 212 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 199 milyon 143 bin 369 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği 101 milyon 359 bin 962 lira olmak üzere toplam 985 milyon 870 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Mazot ve Gübre Desteği ödeme tarihi 2025 | Şubat ayı Mazot ve Gübre Desteği ne zaman yatacak?

Öte yandan, hububat desteğinin Burdur, Çankırı, Elazığ, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kilis, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Yalova ve Zonguldak'ta buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceği kaydedildi.

Mazot gübre desteği olarak da bilinen temel destek ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Mazot ve Gübre Desteği ödeme tarihi 2025 | Şubat ayı Mazot ve Gübre Desteği ne zaman yatacak?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKTI MI?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Birçok ilki barından bu kararın ardından ortaya atılan asılsız iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacının hasıl olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Mazot ve Gübre Desteği ödeme tarihi 2025 | Şubat ayı Mazot ve Gübre Desteği ne zaman yatacak?

Açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticilerin, temel destek ile mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'inin karşılanacağı belirtilerek, ayrıca üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticilerin kullandığı mazotun yüzde 50'sini, gübrenin de yüzde 25'ini planlı üretim desteği olarak alacağı vurgulandı.