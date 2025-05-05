Kadraj Galeri Kadraj İkon MAYIS AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI 2025: TÜİK mayıs kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama

MAYIS AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI 2025: TÜİK mayıs kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama

Türkiye'de milyonlarca kiracı ve ev sahibi her ay başında açıklanan TÜFE verilerini dikkatle takip ediyor. Mayıs ayında kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bu verilerle birlikte mayıs kira artış oranı da resmiyet kazanacak.

Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 08:07
MAYIS AYI TEFE TÜFE 2025 KİRA ARTIŞ ORANI: TÜİK mayıs ayı kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama

Kira sözleşmesi mayıs ayında yenilenecek yüz binlerce kiracı ve ev sahibi gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı nisan ayı enflasyon verilerine çevirdi. Peki mayıs ayı kira zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplamalar.

MAYIS AYI TEFE TÜFE 2025 KİRA ARTIŞ ORANI: TÜİK mayıs ayı kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 mayıs ayında kira zammı oranı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belirlenmiş olacak. TÜİK Nisan ayına ait enflasyon rakamlarını bugün saat 10:00'da duyuracak. Bu açıklama, kira zammı oranının hesaplanmasında temel veri olacak.

MAYIS AYI TEFE TÜFE 2025 KİRA ARTIŞ ORANI: TÜİK mayıs ayı kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ORANI NE KADARDI?

Nisan ayında kira artışlarına ilişkin üst sınır yüzde 51,26 olarak belirlenmişti. Her ay, bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanıyor. Mart ayında açıklanan enflasyon oranlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,46 artış gösterdi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,88 oranında yükseldi.

MAYIS AYI TEFE TÜFE 2025 KİRA ARTIŞ ORANI: TÜİK mayıs ayı kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama

Yıllık enflasyon oranları ise tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, üretici fiyatlarında ise yüzde 23,5 olarak kaydedildi.

MAYIS AYI TEFE TÜFE 2025 KİRA ARTIŞ ORANI: TÜİK mayıs ayı kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama

Mart 2025 itibarıyla 12 aylık ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda, tüketici fiyatları %51,26, yurt içi üretici fiyatları ise %35,23 oranında artış göstermiştir.