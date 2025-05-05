MAYIS AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI 2025: TÜİK mayıs kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama
Türkiye'de milyonlarca kiracı ve ev sahibi her ay başında açıklanan TÜFE verilerini dikkatle takip ediyor. Mayıs ayında kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bu verilerle birlikte mayıs kira artış oranı da resmiyet kazanacak.
Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 08:07