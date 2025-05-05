MAYIS AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI 2025: TÜİK mayıs kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ORANI NE KADARDI?

Nisan ayında kira artışlarına ilişkin üst sınır yüzde 51,26 olarak belirlenmişti. Her ay, bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanıyor. Mart ayında açıklanan enflasyon oranlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,46 artış gösterdi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,88 oranında yükseldi.