MAYIS AYI RETRO TARİHLERİ 2025: Plüton retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Astrolojiye inananlar için her yıl büyük bir dikkatle takip edilen retro dönemleri, 2025'te de gündelik hayatı etkileyebilecek gelişmelerin habercisi sayılıyor. Gezegenlerin geriye gidiyormuş gibi göründüğü bu dönemler eski defterlerin açıldığı, geçmişle yüzleşmenin kaçınılmaz olduğu ve yeni adımlar atmak için doğru zamanın beklenmesi gerektiği evreler olarak yorumlanıyor. Peki mayıs ayında retro ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 13:23