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MAYIS AYI RETRO TARİHLERİ 2025: Plüton retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Astrolojiye inananlar için her yıl büyük bir dikkatle takip edilen retro dönemleri, 2025'te de gündelik hayatı etkileyebilecek gelişmelerin habercisi sayılıyor. Gezegenlerin geriye gidiyormuş gibi göründüğü bu dönemler eski defterlerin açıldığı, geçmişle yüzleşmenin kaçınılmaz olduğu ve yeni adımlar atmak için doğru zamanın beklenmesi gerektiği evreler olarak yorumlanıyor. Peki mayıs ayında retro ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:23 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 13:23
MAYIS AYI RETRO TARİHLERİ 2025: Plüton retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Astrolojik takvimde önemli bir yere sahip olan retro dönemleri her yıl olduğu gibi 2025'te de hayatımıza yön vermeye hazırlanıyor. Gezegenlerin geri gidiş hareketi olarak bilinen bu dönemler aslında birer optik yanılsama olsa da, etkilerine olan inanç güçlü biçimde sürüyor. İletişimden ilişkilere, kariyerden içsel dönüşüme kadar pek çok alanda etkili olduğu düşünülen retrolar plan yaparken daha dikkatli olmayı gerektiriyor.

MAYIS AYI RETRO TARİHLERİ 2025: Plüton retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Retro Nedir? Gerçekten Geriye mi Gidiyorlar?

"Retrograde" terimi Latinceden gelir ve "geriye doğru gitmek" anlamına sahiptir. Astrolojide ise bir gezegenin, Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünmesi anlamına gelir. Bu durum gezegenlerin Güneş etrafındaki dönüş hızlarının farklı olmasından kaynaklanan bir optik illüzyondur. Yani aslında hiçbir gezegen gerçekten geri gitmez, sadece bize öyle görünür.

MAYIS AYI RETRO TARİHLERİ 2025: Plüton retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Ancak astrolojik bakış açısına göre, bu dönemler sıradan değildir. Her retro dönemi, kendine özgü temalarıyla hayatımıza belirli bir gündem taşır.

MAYIS AYI RETRO TARİHLERİ 2025: Plüton retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor?

İletişim kazaları, eski ilişkilerin gündeme gelmesi, teknolojik aksaklıklar, içsel sorgulamalar ve tamamlanmamış işlerin su yüzüne çıkması bu dönemlerin ortak özellikleridir.

MAYIS AYI RETRO TARİHLERİ 2025: Plüton retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor?

2025 Retro Takvimi: Hangi Gezegen Ne Zaman Geriye Dönüyor?
İşte 2025 yılı boyunca yaşanacak önemli retro dönemleri:

Merkür Retrosu

18 Temmuz – 11 Ağustos 2025

9 – 29 Kasım 2025

İletişim, ulaşım ve teknolojiyle ilgili sorunlar bu dönemlerde sıkça yaşanabilir. Yeni anlaşmalar ve elektronik alımlar ertelenmeli.

Jüpiter Retrosu

11 Kasım 2025 – 10 Mart 2026
Gelişim, eğitim ve inanç sistemleriyle ilgili konularda içe dönük bir süreç yaşanabilir.

Satürn Retrosu

13 Temmuz – 27 Kasım 2025
Sorumluluklar, sınırlar ve yapılandırmalar yeniden yapılandırılmak üzere gündeme gelebilir.