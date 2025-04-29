MAYIS AYI RETRO TARİHLERİ 2025: Plüton retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Astrolojik takvimde önemli bir yere sahip olan retro dönemleri her yıl olduğu gibi 2025'te de hayatımıza yön vermeye hazırlanıyor. Gezegenlerin geri gidiş hareketi olarak bilinen bu dönemler aslında birer optik yanılsama olsa da, etkilerine olan inanç güçlü biçimde sürüyor. İletişimden ilişkilere, kariyerden içsel dönüşüme kadar pek çok alanda etkili olduğu düşünülen retrolar plan yaparken daha dikkatli olmayı gerektiriyor.