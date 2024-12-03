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Mauro Icardi'nin Wanda Nara açıklaması şoka uğrattı: Takım arkadaşlarına yazdı, şiddet uyguladı, kredi kartlarımı kullandı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı boşanma süreci hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İddiaya göre Wanda, Icardi'ye yıllarca fiziksel ve dijital şiddet uyguladı, banka hesaplarını ele geçirdi ve takım arkadaşlarına mesajlar yazdı. Mahkemeye sunduğu belgelerle iddialarını güçlendiren Icardi, yaşadığı ekonomik ve manevi zararları gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 03.12.2024 21:12 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 21:16
Mauro Icardi’nin Wanda Nara açıklaması şoka uğrattı: Takım arkadaşlarına yazdı, şiddet uyguladı, kredi kartlarımı kullandı

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki boşanma süreci, karşılıklı şiddet ve ihanet iddialarıyla uluslararası basının gündeminde geniş yer buldu. Özellikle The Sun ve AS gibi gelen yayın organları, çiftin yaşadığı olayları detaylı bir şekilde aktardı. Icardi, Wanda'nın kendisine yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, banka hesaplarını kötüye kullandığını ve Galatasaray'daki takım arkadaşlarına mesajlar yazdığını ileri sürdü.

Mauro Icardi’nin Wanda Nara açıklaması şoka uğrattı: Takım arkadaşlarına yazdı, şiddet uyguladı, kredi kartlarımı kullandı

MAHKEMEYE TAŞINAN İDDİALAR ŞOKE ETTİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasındaki boşanma süreci, ortaya çıkan çarpıcı iddialar ve mahkemeye sunulan belgelerle dikkat çekiyor.

Mauro Icardi’nin Wanda Nara açıklaması şoka uğrattı: Takım arkadaşlarına yazdı, şiddet uyguladı, kredi kartlarımı kullandı

İkili arasında yaşanan olaylar, sadece özel hayatlarına değil, aynı zamanda profesyonel yaşantılarına da damga vurmuş görünüyor. Icardi, Wanda'nın kendisine fiziksel ve dijital şiddet uyguladığını iddia ederek birçok belgeyi mahkemeye sundu.

Mauro Icardi’nin Wanda Nara açıklaması şoka uğrattı: Takım arkadaşlarına yazdı, şiddet uyguladı, kredi kartlarımı kullandı

"HESAPLARIMI ÇALDI, FUTBOLCU ARKADAŞLARIMA YAZDI"

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, boşanma sürecine ilişkin olarak basına yaptığı açıklamalarda Wanda Nara'nın kendisine yıllarca fiziksel şiddet uyguladığını dile getirdi. İddialarına göre Wanda, sadece fiziksel değil, dijital şiddet ile de kendisini baskı altına aldı.

Mauro Icardi’nin Wanda Nara açıklaması şoka uğrattı: Takım arkadaşlarına yazdı, şiddet uyguladı, kredi kartlarımı kullandı

Icardi "Hesaplarımı çaldı ve benimle aynı takımda oynayan futbolculara mesajlar yazdı. Ayrıca, çift hayat yaşayarak beni maddi ve manevi olarak zarara uğrattı" dedi.

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