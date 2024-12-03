Mauro Icardi’nin Wanda Nara açıklaması şoka uğrattı: Takım arkadaşlarına yazdı, şiddet uyguladı, kredi kartlarımı kullandı

"HESAPLARIMI ÇALDI, FUTBOLCU ARKADAŞLARIMA YAZDI"

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, boşanma sürecine ilişkin olarak basına yaptığı açıklamalarda Wanda Nara'nın kendisine yıllarca fiziksel şiddet uyguladığını dile getirdi. İddialarına göre Wanda, sadece fiziksel değil, dijital şiddet ile de kendisini baskı altına aldı.