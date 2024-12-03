Mauro Icardi'nin Wanda Nara açıklaması şoka uğrattı: Takım arkadaşlarına yazdı, şiddet uyguladı, kredi kartlarımı kullandı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı boşanma süreci hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İddiaya göre Wanda, Icardi'ye yıllarca fiziksel ve dijital şiddet uyguladı, banka hesaplarını ele geçirdi ve takım arkadaşlarına mesajlar yazdı. Mahkemeye sunduğu belgelerle iddialarını güçlendiren Icardi, yaşadığı ekonomik ve manevi zararları gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 03.12.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 21:16