Marteniçka bileklik ne zaman takılır 2025? Marteniçka anlamı nedir, nasıl yapılır?

Bu ritüel, aynı zamanda Bulgar kültüründe büyük önem taşıyan Baba Marta (Marta Nine) günlerinin başlangıcını işaret eder. Baba Marta, halk inanışına göre kışın sertliğini baharın sıcaklığına dönüştüren, doğanın uyanışını yönlendiren efsanevi bir figürdür. Marteniçkaların takılması, onun gönlünü hoş etmek ve baharı çabuk getirmesi için yapılan bir jesttir.