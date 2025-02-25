Marteniçka bileklik ne zaman takılır 2025? Marteniçka anlamı nedir, nasıl yapılır?
Baharın gelişini simgeleyen ve Bulgaristan göçmenleri arasında önemli bir gelenek olan marteniçka, bileklere takılacağı zamanı bekliyor. Kırmızı ve beyaz iplerden örülen bu bileklikler, sağlık, şans, bolluk ve bereket getirdiğine inanılarak özellikle Bulgaristan göçmenlerinin yoğun yaşadığı bölgelerde büyük ilgi görüyor. Peki marteniçka bileklik ne zaman takılır? İşte konuya dair merak edilenler.
Giriş Tarihi: 25.02.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 13:50