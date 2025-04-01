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MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından açıklanacak olan mart ayı enflasyon verileri takvimde önemli bir yer tutuyor. Geçtiğimiz ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 39,05 artış gösterirken aylık artış ise yüzde 2,27 olmuştu. Bu veriler mart ayı için de büyük bir merak konusu haline geldi. Peki mart ayı enflasyon oranı ne olacak? TÜİK verileri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 13:28 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 13:28
MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

2025 yılı için enflasyon oranları ekonomik beklentilerin belirlenmesinde kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Özellikle memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranları ve kira artışlarının belirlenmesinde etkili olacak olan Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Nisan Perşembe günü mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak. AA Finans'ın Türkiye'deki 19 ekonomistin katılımıyla düzenlediği anket ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentilerini ortaya koydu.

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu.

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor.

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti.