MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
TÜİK tarafından açıklanacak olan mart ayı enflasyon verileri takvimde önemli bir yer tutuyor. Geçtiğimiz ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 39,05 artış gösterirken aylık artış ise yüzde 2,27 olmuştu. Bu veriler mart ayı için de büyük bir merak konusu haline geldi. Peki mart ayı enflasyon oranı ne olacak? TÜİK verileri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 01.04.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 13:28