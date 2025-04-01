MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

2025 yılı için enflasyon oranları ekonomik beklentilerin belirlenmesinde kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Özellikle memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranları ve kira artışlarının belirlenmesinde etkili olacak olan Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.