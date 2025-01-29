Marmara ve Ege'de alarm verildi! Bahar havası sona erdi: Kış o tarihte geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Ocak 2025 için ülke genelindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. Bugün Marmara ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde pus ve sis uyarıları yapılırken sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında ise hafif yağmur etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki hava durumu detaylı raporu.
Giriş Tarihi: 29.01.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 06:57