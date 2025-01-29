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Marmara ve Ege'de alarm verildi! Bahar havası sona erdi: Kış o tarihte geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Ocak 2025 için ülke genelindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. Bugün Marmara ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde pus ve sis uyarıları yapılırken sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında ise hafif yağmur etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki hava durumu detaylı raporu.

Giriş Tarihi: 29.01.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 06:57
Marmara ve Ege’de alarm verildi! Bahar havası sona erdi: Kış o tarihte geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgarlar etkili olurken, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor. İç kesimlerde ise sis, pus ve buzlanma olayları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının ne zaman etkili olacağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Marmara ve Ege’de alarm verildi! Bahar havası sona erdi: Kış o tarihte geri dönüyor

Marmara ve Ege'de Kuvvetli Rüzgar Alarmı

Marmara Bölgesi'nin batısı ile Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli rüzgarların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın çevresinde rüzgar hızının zaman zaman saatte 60 km'yi aşabileceğini belirtti. Uzmanlar, kuvvetli rüzgarın çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği konusunda uyardı.

Marmara ve Ege’de alarm verildi! Bahar havası sona erdi: Kış o tarihte geri dönüyor

İstanbul'da sabah saatlerinde hafif pus ve sis görülürken gün içerisinde rüzgarın etkisini artırması bekleniyor. Boğaz geçişlerinde yaşanabilecek olası aksamalara karşı İstanbulluların tedbirli olması öneriliyor.

Marmara ve Ege’de alarm verildi! Bahar havası sona erdi: Kış o tarihte geri dönüyor

İç Kesimlerde Sis ve Buzlanma Tehlikesi

İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun bazı illerinde sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve buzlanma bekleniyor. Ankara, Konya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde sürücülerin özellikle sabah saatlerinde yollarda dikkatli olması gerekiyor.

Ankara'da sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, öğle saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaklık 12°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise yeniden soğuk hava etkisini gösterecek.

Meteoroloji yetkilileri özellikle yüksek kesimlerde don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Marmara ve Ege’de alarm verildi! Bahar havası sona erdi: Kış o tarihte geri dönüyor

Doğu Anadolu ve Karadeniz'de Çığ Uyarısı!

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından dik yamaçlarda çığ riski devam ediyor. Erzurum, Kars, Ağrı ve Hakkari gibi illerde kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.