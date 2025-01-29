Marmara ve Ege’de alarm verildi! Bahar havası sona erdi: Kış o tarihte geri dönüyor

İç Kesimlerde Sis ve Buzlanma Tehlikesi

İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun bazı illerinde sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve buzlanma bekleniyor. Ankara, Konya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde sürücülerin özellikle sabah saatlerinde yollarda dikkatli olması gerekiyor.

Ankara'da sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, öğle saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaklık 12°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise yeniden soğuk hava etkisini gösterecek.

Meteoroloji yetkilileri özellikle yüksek kesimlerde don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.