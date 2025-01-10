Mardin’de ’motosiklet’ faciası! Kaza kamerada

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki Cihan Çelik (27) ile Muhammed Akman (18) hayatını kaybetti. Kaza, saat 04.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Tarihi Emevi Camii'nde izdiham! YOLA SAVRULDULAR Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildii. Kazada motosikletteki Muhammed Akman ile Cihan Çelik yola savruldu. 2 ÖLÜ İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Akman ve Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü Motosiklet çekiciyle yoldan kaldırılırken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.