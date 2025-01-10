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Mardin'de 'motosiklet' faciası! Ölüm anı kamerada

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.01.2025 13:51 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:08
Mardin’de ’motosiklet’ faciası! Kaza kamerada

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki Cihan Çelik (27) ile Muhammed Akman (18) hayatını kaybetti.

Mardin’de ’motosiklet’ faciası! Kaza kamerada

Kaza, saat 04.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

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Mardin’de ’motosiklet’ faciası! Kaza kamerada

YOLA SAVRULDULAR

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildii. Kazada motosikletteki Muhammed Akman ile Cihan Çelik yola savruldu.

Mardin’de ’motosiklet’ faciası! Kaza kamerada

2 ÖLÜ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Akman ve Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Mardin’de ’motosiklet’ faciası! Kaza kamerada

Ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü Motosiklet çekiciyle yoldan kaldırılırken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.