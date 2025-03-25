Mali çöl tozu etkisi başladı: Maskesiz dışarı çıkmayın! Astım ve alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli? Yağmurla birlikte...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta boyunca Mali üzerinden gelen çöl tozunun Türkiye'yi etkisi altına alacağını ve tüm yurtta hava kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğini duyurdu. Uzmanlar çöl tozunun özellikle astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarına sahip bireyler için ciddi riskler oluşturabileceği belirtiyor. Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, çöl tozunun sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerek risk altındaki bireylerin bu dönemde özellikle dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Giriş Tarihi: 25.03.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 10:16