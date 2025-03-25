Kadraj Galeri Kadraj İkon Mali çöl tozu etkisi başladı: Maskesiz dışarı çıkmayın! Astım ve alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli? Yağmurla birlikte...

Mali çöl tozu etkisi başladı: Maskesiz dışarı çıkmayın! Astım ve alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli? Yağmurla birlikte...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta boyunca Mali üzerinden gelen çöl tozunun Türkiye'yi etkisi altına alacağını ve tüm yurtta hava kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğini duyurdu. Uzmanlar çöl tozunun özellikle astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarına sahip bireyler için ciddi riskler oluşturabileceği belirtiyor. Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, çöl tozunun sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerek risk altındaki bireylerin bu dönemde özellikle dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 10:16
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Hafta başından itibaren Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görülen çöl tozu özellikle solunum yolu problemleri yaşayanlar için tehlike oluşturuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mali üzerinden gelen çöl tozunun perşembe gününe kadar etkisini artırarak devam edeceği duyurdu. Uzmanlar özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu rahatsızlıkları bulunan bireylerin maske takarak bu durumdan korunmalarını öneriyor.

Mali çöl tozu etkisi başladı: Maskesiz dışarı çıkmayın! Astım ve alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli? Yağmurla birlikte...

ÇÖL TOZUNUN ETKİLERİNE KARŞI NASIL KORUNABİLİRİZ?

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, bu dönemde özellikle astım ve KOAH başta olmak üzere risk grubundaki bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Çöl tozunun sağlık üzerindeki etkileri ve korunma yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Mali çöl tozu etkisi başladı: Maskesiz dışarı çıkmayın! Astım ve alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli? Yağmurla birlikte...

Her yıl belirli mevsimlerde güneyden kuzeye, kuzeyden güneye doğru taşınan çöl tozlarının tarım için bereketli olsa da insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Çöl tozları, organik ve inorganik maddeleri taşıdığı için akciğerlerde birikerek enfeksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu tozlar, astım, KOAH ve alerji gibi solunum yolu hastalıkları bulunan bireylerde hastalıkları tetikleyebilir. Ayrıca, solunum yollarına giren bu maddeler, özellikle hassas kişilerde, akciğerleri olumsuz etkileyebilir ve bazı durumlarda hastaların iyileşmesini zorlaştırabilir. Çöl tozu, akciğerlerdeki dokuya zarar verebilir ve uzun vadede nefes almayı zorlaştıran hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir" dedi.

Mali çöl tozu etkisi başladı: Maskesiz dışarı çıkmayın! Astım ve alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli? Yağmurla birlikte...

Tozların Zararları ve Alınması Gereken Önlemler

İnorganik tozların akciğerlerde yoğun bir şekilde birikmesi sadece astım ve KOAH hastalarını değil, aynı zamanda bu rahatsızlıkları olmayan sağlıklı bireyleri de etkileyebildiğini söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Özellikle çöl tozları, genellikle yoğun bir şekilde solunduğunda akut alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bunun yanı sıra, bu tozların solunması, akciğerlerde akut hastalıkları tetikleyebilir ve intersel akciğer hastalığı gibi daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, çöl tozlarının yoğun olduğu dönemlerde dışarı çıkmak zorunda kalındığında maske takmak büyük bir önem taşır.

Mali çöl tozu etkisi başladı: Maskesiz dışarı çıkmayın! Astım ve alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli? Yağmurla birlikte...

MUTLAKA MASKE TAKIN!

Maske, havadaki tozların büyük bir kısmını tutarak akciğerlerimize ulaşmalarını engeller. Ayrıca, dışarıda uzun süre kalmak yerine mümkünse kısa süreli yürüyüşler yapmak ve fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir. Hareket etmek daha fazla nefes almamıza neden olur ve dolayısıyla daha fazla tozu akciğerlerimize almış oluruz. Bu önlemler, sağlığımızı korumak için oldukça kritik rol oynar" diye konuştu.