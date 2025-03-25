Mali çöl tozu etkisi başladı: Maskesiz dışarı çıkmayın! Astım ve alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli? Yağmurla birlikte...

Tozların Zararları ve Alınması Gereken Önlemler

İnorganik tozların akciğerlerde yoğun bir şekilde birikmesi sadece astım ve KOAH hastalarını değil, aynı zamanda bu rahatsızlıkları olmayan sağlıklı bireyleri de etkileyebildiğini söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Özellikle çöl tozları, genellikle yoğun bir şekilde solunduğunda akut alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bunun yanı sıra, bu tozların solunması, akciğerlerde akut hastalıkları tetikleyebilir ve intersel akciğer hastalığı gibi daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, çöl tozlarının yoğun olduğu dönemlerde dışarı çıkmak zorunda kalındığında maske takmak büyük bir önem taşır.