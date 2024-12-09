Makyaj yapmak gerçekten zararlı mı? Bilim insanları açıkladı! Eğer bu ürünleri kullanırsanız...
Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan makyaj son yıllarda sosyal medyanın ve teknolojinin etkisiyle daha fazla ilgi gören bir uygulama haline geldi. Eskiden yalnızca özel günlerde veya tiyatro sahnelerinde kullanılan makyaj günümüzde günlük yaşamda da yaygın bir şekilde tercih ediliyor. Ancak makyajın cilt üzerindeki etkileri üzerine yapılan tartışmalar gün geçtikçe artıyor. Peki makyaj yapmak cilde gerçekten zararlı mı? İşte bilimsel veriler ve uzman görüşleriyle bu sorunun yanıtı.
Giriş Tarihi: 09.12.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:50