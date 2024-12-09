Makyaj yapmak gerçekten zararlı mı? Bilim insanları açıkladı! Eğer bu ürünleri kullanırsanız...

Makyajın Ciltteki Etkileri

Ağır makyaj ürünleri özellikle fondötenler ve pudralar ciltteki gözenekleri tıkayarak sivilce ve siyah nokta oluşumuna yol açabilir. Bu durumu önlemek için komedojenik olmayan, yani gözenekleri tıkamayan ürünlerin kullanılması büyük önem taşır. Ancak, sadece ürünlerin içeriği değil, aynı zamanda cilt temizliği de cilt sağlığını korumada önemli bir rol oynamaktadır.