Kadraj Galeri Kadraj İkon MAHKUM VE AİLELERİ DİKKAT! GENEL AF 2025 ÇIKACAK MI? 11. Yargı Paketi infaz düzenlemesi maddeleri içeriği

Türkiye gündeminde son dönemde öne çıkan konular arasında 11. Yargı Paketi yer alıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yaptığı açıklamalara göre yeni yargı paketi taslak çalışmaları tamamlanmak üzere ve yakın zamanda TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Peki genel af çıkacak mı paket hangi maddeleri kapsıyor ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 17.10.2025 14:26
11.Yargı Paketi, Adalet Bakanlığı ve TBMM Adalet Komisyonu'nun ortak çalışmasıyla hazırlanıyor. Paket çocuk suçlular, bilişim suçları, trafik güvenliği ve düğün/nişan gibi kutlama ortamlarında havaya ateş açma eylemleri gibi konularda yeni cezai düzenlemeler getiriyor.

AK Parti Grup Başkanı Güler, "Küçük yaşta suça sürüklenen çocuklarla ilgili olmak üzere bazı kanuni düzenlemeleri gündeme getirmeyi arzu ediyoruz. Büyük ihtimalle bu hafta veya önümüzdeki hafta tamamlanacak ve 11. Yargı Paketimiz Meclis Başkanlığımıza sunulacak" ifadelerini kullandı.

Paketin amacı cezaların caydırıcılığını artırmak, bilişim ve organize suçlarla mücadeleyi güçlendirmek ve çocukların suça sürüklenmesini önleyici tedbirler geliştirmek olarak özetlenebilir

Genel Af Çıkacak mı?

Kamuoyunun merak ettiği bir diğer konu ise genel af ihtimali. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konuda net bir açıklama yaptı:

"Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil."

Bu açıklama, 11. Yargı Paketi ile genel af beklentisi taşıyan vatandaşlar için önemli bir bilgi niteliği taşıyor. Dolayısıyla paket cezaları artırmayı veya yeniden düzenlemeyi hedeflerken mevcut hükümlülere toplu af getirmeyi içermiyor.

Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Düzenleme

Yargı Paketi'nin öne çıkan maddelerinden biri, 15-18 yaş arasındaki çocukların işlediği suçlara ilişkin ceza artışları. Grup Başkanı Güler'in açıklamasına göre, paketle birlikte:

Ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla,

Müebbet yerine hükmedilen hapis cezasının üst sınırı 12 yıldan 18 yıla çıkarılacak.