MAHKUM VE AİLELERİ DİKKAT! GENEL AF 2025 ÇIKACAK MI? 11. Yargı Paketi infaz düzenlemesi maddeleri içeriği

AK Parti Grup Başkanı Güler, "Küçük yaşta suça sürüklenen çocuklarla ilgili olmak üzere bazı kanuni düzenlemeleri gündeme getirmeyi arzu ediyoruz. Büyük ihtimalle bu hafta veya önümüzdeki hafta tamamlanacak ve 11. Yargı Paketimiz Meclis Başkanlığımıza sunulacak" ifadelerini kullandı.

Paketin amacı cezaların caydırıcılığını artırmak, bilişim ve organize suçlarla mücadeleyi güçlendirmek ve çocukların suça sürüklenmesini önleyici tedbirler geliştirmek olarak özetlenebilir