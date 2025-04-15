Maddiyat onların tutkusu: Paragöz 5 burç belli oldu

📊 4. Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Para = Detay + Disiplin + Denge

Başaklar, her detayı hesaplayan titiz zodyak üyelerindendir. Finansal planlama, bütçe yönetimi ve harcama kontrolü söz konusu olduğunda adeta bir muhasebeci gibi çalışırlar.

Nereden ne kadar geldiğini ve nereye gittiğini bilirler.

Gösterişten uzak dururlar.

Para onlar için güvenli ve düzenli bir hayatın anahtarıdır.

Lüks değil, işlevsellik ön plandadır.

📋 Başak burcu, paragöz değil ama "para dostu" olarak tanımlanabilir. Paraya olan ilgileri, kontrol etme isteklerinden kaynaklanır.