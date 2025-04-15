Kadraj Galeri Kadraj İkon Lokman Hekim'in 100 yıllık parlak cilt sırrı: Bu meyveyi yiyen yaşlanmayı unutuyor

Lokman Hekim'in 100 yıllık parlak cilt sırrı: Bu meyveyi yiyen yaşlanmayı unutuyor

1690'lı yıllarda doğduğu tahmin edilen Lokman Hekim'in sağlık tavsiyeleri yüzyıllar geçmesine rağmen hala kulaktan kulağa aktarılıyor. Halk arasında "şifanın simgesi" olarak bilinen Lokman Hekim'in önerileri arasında en dikkat çekici olanlardan biri ise kızılcık meyvesi. Bazı tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre Lokman Hekim kızılcık meyvesinin gençleştirici etkilerine büyük önem veriyordu. C vitamini bakımından oldukça zengin olan bu kırmızı meyve yalnızca bağışıklığı güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda cilt sağlığını da destekliyor.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 14:33
Lokman Hekim’in 100 yıllık parlak cilt sırrı: Bu meyveyi yiyen yaşlanmayı unutuyor

Binlerce yıllık bir öğüt günümüz bilimiyle yeniden anlam kazanıyor. "Hekimlerin Piri" Lokman Hekim'in, kızılcığın sağlığa olan mucizevi etkisini vurgulayan "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur." sözü bugün hala geçerliliğini koruyor.

Lokman Hekim’in 100 yıllık parlak cilt sırrı: Bu meyveyi yiyen yaşlanmayı unutuyor

Sonbaharın Kırmızı Mucizesi

Kızılcık çoğu zaman yol kenarlarında gözden kaçan ama faydalarıyla modern tıbbın dahi ilgisini çeken, mayhoş tadıyla damağa iz bırakan kadim bir meyve. Kırmızı rengiyle dikkat çeken bu meyve, aslında binlerce yıldır doğu tıbbının gözbebeği. "Küçük Tıp Kanunu" adlı eseriyle tıbbın temel taşlarından biri olarak kabul edilen İbn-i Sina'nın da kızılcığı sıkça önerdiği biliniyor.

Lokman Hekim’in 100 yıllık parlak cilt sırrı: Bu meyveyi yiyen yaşlanmayı unutuyor

Vitamin ve Mineral Zengini

Kızılcık; C, A, E ve K vitaminlerinin yanı sıra B grubu vitaminleri (tiamin, riboflavin, piridoksin) açısından da oldukça zengindir. İçeriğinde sodyum, potasyum, kalsiyum ve demir gibi mineraller bulunan bu meyve, vücudun genel direncini artırır, bağışıklık sistemini adeta yeniden inşa eder.

Lokman Hekim’in 100 yıllık parlak cilt sırrı: Bu meyveyi yiyen yaşlanmayı unutuyor

Enerji değeri yüksek olmasına rağmen, diğer meyvelere kıyasla çok daha düşük şeker oranına sahiptir. Bu yönüyle hem diyet dostu hem de sağlık destekçisidir.

Lokman Hekim’in 100 yıllık parlak cilt sırrı: Bu meyveyi yiyen yaşlanmayı unutuyor

Obeziteye Karşı Kalkan

Kızılcık suyu, rafine şeker içermeyen doğal yapısıyla obeziteye karşı savaşta öne çıkan nadir meyve sularından biridir. Tokluk hissini artırarak gereksiz kalori alımını engeller.