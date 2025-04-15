Lokman Hekim’in 100 yıllık parlak cilt sırrı: Bu meyveyi yiyen yaşlanmayı unutuyor

Sonbaharın Kırmızı Mucizesi

Kızılcık çoğu zaman yol kenarlarında gözden kaçan ama faydalarıyla modern tıbbın dahi ilgisini çeken, mayhoş tadıyla damağa iz bırakan kadim bir meyve. Kırmızı rengiyle dikkat çeken bu meyve, aslında binlerce yıldır doğu tıbbının gözbebeği. "Küçük Tıp Kanunu" adlı eseriyle tıbbın temel taşlarından biri olarak kabul edilen İbn-i Sina'nın da kızılcığı sıkça önerdiği biliniyor.