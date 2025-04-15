Lokman Hekim'in 100 yıllık parlak cilt sırrı: Bu meyveyi yiyen yaşlanmayı unutuyor
1690'lı yıllarda doğduğu tahmin edilen Lokman Hekim'in sağlık tavsiyeleri yüzyıllar geçmesine rağmen hala kulaktan kulağa aktarılıyor. Halk arasında "şifanın simgesi" olarak bilinen Lokman Hekim'in önerileri arasında en dikkat çekici olanlardan biri ise kızılcık meyvesi. Bazı tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre Lokman Hekim kızılcık meyvesinin gençleştirici etkilerine büyük önem veriyordu. C vitamini bakımından oldukça zengin olan bu kırmızı meyve yalnızca bağışıklığı güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda cilt sağlığını da destekliyor.
Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 14:33