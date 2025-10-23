Lodos ve sağanak kapıda: Arktik hava kütlesi Türkiye'ye iniyor! Meteoroloji'den 7 ile sarı kod verildi: Marmara, Ege...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yayınladığı raporda 7 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinin bazı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak geçişleri görülecek. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte 23 Ekim hava durumu raporu ve uzman yorumları!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 07:10