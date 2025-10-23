Kadraj Galeri Kadraj İkon Lodos ve sağanak kapıda: Arktik hava kütlesi Türkiye'ye iniyor! Meteoroloji'den 7 ile sarı kod verildi: Marmara, Ege...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yayınladığı raporda 7 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinin bazı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.

Giriş Tarihi: 23.10.2025 07:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna yaklaşırken hava koşullarına ilişkin yeni uyarısını paylaştı. Yedi il için "sarı" kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların özellikle Ege ve Marmara bölgelerinin bazı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Ege ve Marmara'da Sağanak Alarmı

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağmur ve sağanak bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

En dikkat çekici uyarı ise Kuzey Ege kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerine yapıldı. Bu bölgelerde yağışların yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.