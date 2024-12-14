Listeye bakın, emekliliğinizi hesaplayın! 1800 prim gününe şartlar açıklandı: 2008 sonrasına yeni tablo
Türkiye'de sosyal güvenlik mevzuatında, çeşitli engelleri veya hastalıkları olan bireyler için erken emeklilik imkanları sunuluyor. Bu emeklilik sistemleri arasında en yaygın olanları, engelli emekliliği ve malulen emekliliktir. Her iki sistemde de önemli farklar bulunuyor ve bu farklar başvuru koşulları, çalışma süreleri, prim gün sayıları gibi bir dizi unsuru kapsıyor.
Giriş Tarihi: 14.12.2024 21:38 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:38