Kadraj Galeri Kadraj İkon Listeye bakın, emekliliğinizi hesaplayın! 1800 prim gününe şartlar açıklandı: 2008 sonrasına yeni tablo

Listeye bakın, emekliliğinizi hesaplayın! 1800 prim gününe şartlar açıklandı: 2008 sonrasına yeni tablo

Türkiye'de sosyal güvenlik mevzuatında, çeşitli engelleri veya hastalıkları olan bireyler için erken emeklilik imkanları sunuluyor. Bu emeklilik sistemleri arasında en yaygın olanları, engelli emekliliği ve malulen emekliliktir. Her iki sistemde de önemli farklar bulunuyor ve bu farklar başvuru koşulları, çalışma süreleri, prim gün sayıları gibi bir dizi unsuru kapsıyor.

Giriş Tarihi: 14.12.2024 21:38 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:38
Listeye bakın, emekliliğinizi hesaplayın! 1800 prim gününe şartlar açıklandı: 2008 sonrasına yeni tablo

Erken emeklilik, hayatınızdaki en zor dönemlerde bile rahat bir geleceğe adım atmanızı sağlayabilir. Engelli emekliliği ve malulen emeklilik, hastalık veya engel nedeniyle çalışma gücünü kaybedenler için iki farklı yol açıyor. Ancak bu iki emeklilik türü, başvuru şartlarından çalışma sürelerine kadar birçok farklılık barındırıyor. Her iki sistemin sunduğu avantajları, şartlarını ve aralarındaki temel farkları anlamak hangi yolun sizin için daha uygun olduğunu belirlemenizde büyük rol oynayacak.

Listeye bakın, emekliliğinizi hesaplayın! 1800 prim gününe şartlar açıklandı: 2008 sonrasına yeni tablo

Engelli Emekliliği: Hangi Koşullarla Sağlanır?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in haberine göre, engelli emekliliği, doğuştan engeli veya rahatsızlığı bulunan sigortalıların, vergi indirimi alarak erken emekli olmalarına imkan tanır. Bu sistemde engellilik oranı, en az yüzde 40 olmalıdır. 2008 yılından sonra Bağ-Kur sigortalıları da bu haktan yararlanabilir hale gelmiştir.

Listeye bakın, emekliliğinizi hesaplayın! 1800 prim gününe şartlar açıklandı: 2008 sonrasına yeni tablo

Kimler Yararlanabilir?

SSK'lı, memur çalışanlar ve Bağ-Kur'lular, en az yüzde 40 iş görme kaybı oranına sahip olmaları durumunda, vergi indirimi ile erken emeklilik hakkı kazanabilirler. Vergi indiriminden faydalanabilmek için sigortalının çalışıyor olması ve raporla en az yüzde 40 engellilik oranını kanıtlaması gerekmektedir.

Listeye bakın, emekliliğinizi hesaplayın! 1800 prim gününe şartlar açıklandı: 2008 sonrasına yeni tablo

Emeklilik İçin Gerekli Süreler ve Prim Gün Sayıları

Engelli emekliliği için herhangi bir yaş şartı aranmaz, ancak sigortalılık süresi 15 ile 20 yıl arasında değişir ve prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında olmalıdır. Örneğin, 2005 yılında işe giren bir engelli sigortalı için 20 yıl süre gereklidir, bu süre çalışıp çalışmamak fark etmeksizin 2025 yılında dolar.

Listeye bakın, emekliliğinizi hesaplayın! 1800 prim gününe şartlar açıklandı: 2008 sonrasına yeni tablo

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Erken emeklilik için öncelikle vergi indiriminden faydalanılması gerekir. Başvuru için kimlik belgesi, dilekçe ve işyerinden alınacak sigortalı çalışma belgesi ile birlikte vergi dairesine müracaat yapılır. Vergi dairesi, başvurulan hastaneye sevk sağlar ve hastane heyeti engellilik raporunu düzenler.

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