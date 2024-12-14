Listeye bakın, emekliliğinizi hesaplayın! 1800 prim gününe şartlar açıklandı: 2008 sonrasına yeni tablo

Erken emeklilik, hayatınızdaki en zor dönemlerde bile rahat bir geleceğe adım atmanızı sağlayabilir. Engelli emekliliği ve malulen emeklilik, hastalık veya engel nedeniyle çalışma gücünü kaybedenler için iki farklı yol açıyor. Ancak bu iki emeklilik türü, başvuru şartlarından çalışma sürelerine kadar birçok farklılık barındırıyor. Her iki sistemin sunduğu avantajları, şartlarını ve aralarındaki temel farkları anlamak hangi yolun sizin için daha uygun olduğunu belirlemenizde büyük rol oynayacak.