LİSTE YENİLENDİ: Evlenecek gençlere hangi firmalar, ne kadar indirim yapıyor? İndirim kodu nasıl alınır, şartlar neler?

Bakanlık tarafından oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında geçen yıl uygulamaya konulan proje genç çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin TL kredi imkanı sağlıyor. Bunun yanında, evlilik öncesi ve sonrası süreçlerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri'nde uzmanlar tarafından eğitim hizmetleri de sunuluyor.