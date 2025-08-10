Kadraj Galeri Kadraj İkon LİSTE YENİLENDİ: Evlenecek gençlere hangi firmalar, ne kadar indirim yapıyor? İndirim kodu nasıl alınır, şartlar neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın genç çiftlere yönelik önemli adımlarından biri olan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında indirim sağlayan firma sayısı önemli ölçüde arttı. Gençlerin evlilik sürecinde finansal ve sosyal anlamda desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen bu proje şimdi daha geniş kapsamlı bir fırsat ağı sunuyor. Peki hangi firmalarda indirim uygulanacak? İşte merak edilen yeni liste.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 12:35
Bakanlık tarafından oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında geçen yıl uygulamaya konulan proje genç çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin TL kredi imkanı sağlıyor. Bunun yanında, evlilik öncesi ve sonrası süreçlerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri'nde uzmanlar tarafından eğitim hizmetleri de sunuluyor.

Böylece genç çiftler, finansal destekle beraber evlilik hayatına daha sağlam adımlarla başlama fırsatı yakalıyor.

İndirim Protokolleriyle Destekler Artıyor

Projeye dahil olan gençlere yönelik destekler sadece kredi ve eğitimle sınırlı kalmıyor.

Bakanlık, 30 Nisan'da birçok firma ile "Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri" imzalayarak, evlilik hazırlıklarında gençlerin bütçesine katkı sağlamayı amaçladı.

İl müdürlükleri aracılığıyla firmalarla işbirlikleri hızla genişletilirken, gençlere özel indirim fırsatları da çeşitleniyor.