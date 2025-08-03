Kadraj Galeri Kadraj İkon LGS tercih sonuçları 2025: MEB LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 lise başvuru sonuçları ve nakil takvimi

LGS tercih sonuçları 2025: MEB LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 lise başvuru sonuçları ve nakil takvimi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 tercih dönemi tamamlandı. Milyonlarca öğrenci heyecanla yerleştirme sonuçlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak açıklamayla birlikte öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini öğrenecek. Peki LGS 2025 yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil başvuruları ne zaman başlayacak? Boş kalan kontenjanlar nasıl öğrenilecek? İşte tüm merak edilenler.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 11:33
LGS tercih sonuçları 2025: MEB LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 lise başvuru sonuçları ve nakil takvimi

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından heyecan dorukta. Binlerce öğrenci ve veli, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Lise hayallerine kavuşmak isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ardından başlayacak nakil sürecine odaklanmış durumda.

LGS tercih sonuçları 2025: MEB LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 lise başvuru sonuçları ve nakil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi yerleştirme sonuçlarını 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü öğrencilerin erişimine açıyor. Yüz binlerce öğrencinin ve velinin merakla beklediği sonuçlar, aynı gün MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

LGS tercih sonuçları 2025: MEB LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 lise başvuru sonuçları ve nakil takvimi

Sonuçlar Nereden ve Nasıl Öğrenilecek?

Öğrenciler, T.C. kimlik numaralarıyla meb.gov.tr adresinden sorgulama yaparak yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sorgulama ekranında, öğrencinin hangi okula yerleştiği bilgisiyle birlikte, puanı, yüzdelik dilimi ve tercih sıralaması gibi detaylar da yer alacak.

LGS tercih sonuçları 2025: MEB LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 lise başvuru sonuçları ve nakil takvimi

Boş Kontenjanlar Aynı Gün Açıklanacak

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, boş kalan kontenjanlara ilişkin liste de kamuoyuyla paylaşılacak. Tüm okul türlerini kapsayan kontenjan listesi, e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, buradan hangi okullarda boş yer kaldığını görerek yerleştirmeye esas nakil başvurularını planlayabilecek.

LGS tercih sonuçları 2025: MEB LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 lise başvuru sonuçları ve nakil takvimi

Nakil Süreci İki Aşamada Gerçekleştirilecek

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından başlayacak yerleştirmeye esas nakil süreci, iki dönemde tamamlanacak. Her iki dönemde de öğrenciler;

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih,

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih,

Pansiyonlu okullar için en fazla 3 tercih yapabilecek.