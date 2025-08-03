LGS tercih sonuçları 2025: MEB LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 lise başvuru sonuçları ve nakil takvimi

Nakil Süreci İki Aşamada Gerçekleştirilecek

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından başlayacak yerleştirmeye esas nakil süreci, iki dönemde tamamlanacak. Her iki dönemde de öğrenciler;

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih,

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih,

Pansiyonlu okullar için en fazla 3 tercih yapabilecek.