LGS tercih sonuçları 2025: MEB LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 lise başvuru sonuçları ve nakil takvimi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 tercih dönemi tamamlandı. Milyonlarca öğrenci heyecanla yerleştirme sonuçlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak açıklamayla birlikte öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini öğrenecek. Peki LGS 2025 yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil başvuruları ne zaman başlayacak? Boş kalan kontenjanlar nasıl öğrenilecek? İşte tüm merak edilenler.
Giriş Tarihi: 03.08.2025 11:33