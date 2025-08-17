LGS komisyon yerleştirme başvuru sonuçları 2025: Lise komisyon yerleştirmesi ne zaman açıklanacak?

Yerleşemeyen Öğrenciler İçin Süreç Devam Ediyor

İkinci nakil sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, eğitim hayatlarını planlamaya devam edecek. Boş kalan kontenjanlar için yapılacak bir sonraki adım, öğrencilerin tekrar başvuru yapabilecekleri komisyon yerleştirmesi olacak.