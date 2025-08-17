Kadraj Galeri Kadraj İkon LGS komisyon yerleştirme başvuru sonuçları 2025: Lise komisyon yerleştirmesi ne zaman açıklanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için LGS nakil süreci yoğun bir şekilde devam ediyor. Öğrenciler sınavla veya yerel yerleştirme kapsamında boş kalan kontenjanlara yerleşebilmek için nakil başvurularını iki aşamada gerçekleştirdi. Mevcut okullarını değiştirmek isteyen öğrenciler, belirlenen tarihlerde başvurularını yaparak yeni okul kontenjanları için şanslarını denedi. Peki LGS komisyon yerleştirmesi ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen ikinci nakil süreci tamamlandı. İlk nakil tercihleri 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanmıştı. İkinci nakil süreci ise aynı tarihlerde yürütüldü ve sonuçlar bugün öğrencilerin erişimine sunuldu.

Yerleşemeyen Öğrenciler İçin Süreç Devam Ediyor

İkinci nakil sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, eğitim hayatlarını planlamaya devam edecek. Boş kalan kontenjanlar için yapılacak bir sonraki adım, öğrencilerin tekrar başvuru yapabilecekleri komisyon yerleştirmesi olacak.

Uzmanlar bu süreçte öğrencilerin kontenjanları yakından takip etmeleri ve başvuru tarihlerini kaçırmamaları gerektiğine dikkat çekiyor.

LGS Komisyon Yerleştirmesi Ne Zaman?

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ile nakil komisyonları 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kontenjanlara başvuru alacak.

Bu tarihler arasında yapılan başvuruların ardından, öğrencilerin yerleştirme sonuçları netleşmiş olacak.