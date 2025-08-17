LGS komisyon yerleştirme başvuru sonuçları 2025: Lise komisyon yerleştirmesi ne zaman açıklanacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılı için LGS nakil süreci yoğun bir şekilde devam ediyor. Öğrenciler sınavla veya yerel yerleştirme kapsamında boş kalan kontenjanlara yerleşebilmek için nakil başvurularını iki aşamada gerçekleştirdi. Mevcut okullarını değiştirmek isteyen öğrenciler, belirlenen tarihlerde başvurularını yaparak yeni okul kontenjanları için şanslarını denedi. Peki LGS komisyon yerleştirmesi ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
Giriş Tarihi: 17.08.2025 12:17