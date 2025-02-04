LGS başvuru tarihleri 2025: LGS başvuru ücreti belli oldu mu? Sınav tarihi ve kılavuzu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 2025 yılında ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş sürecinde belirleyici olacak. Öğrenciler ve veliler LGS 2025 sınav tarihi, başvuru süreci ve kılavuzun yayınlanma durumu gibi konularda güncel bilgileri merak ediyor. İşte LGS 2025 ile ilgili son gelişmeler.
Giriş Tarihi: 04.02.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:44