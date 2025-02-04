Kadraj Galeri Kadraj İkon LGS başvuru tarihleri 2025: LGS başvuru ücreti belli oldu mu? Sınav tarihi ve kılavuzu

LGS başvuru tarihleri 2025: LGS başvuru ücreti belli oldu mu? Sınav tarihi ve kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 2025 yılında ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş sürecinde belirleyici olacak. Öğrenciler ve veliler LGS 2025 sınav tarihi, başvuru süreci ve kılavuzun yayınlanma durumu gibi konularda güncel bilgileri merak ediyor. İşte LGS 2025 ile ilgili son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:44
LGS başvuru tarihleri 2025: LGS başvuru ücreti belli oldu mu? Sınav tarihi ve kılavuzu

2025 yılı için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 8. sınıf öğrencilerini bekleyen kritik bir dönüm noktası olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenci ortaöğretim kurumlarına yerleşebilmek için MEB tarafından düzenlenen merkezi sınavda ter dökecek.

LGS başvuru tarihleri 2025: LGS başvuru ücreti belli oldu mu? Sınav tarihi ve kılavuzu

LGS 2025 NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

LGS başvuru tarihleri 2025: LGS başvuru ücreti belli oldu mu? Sınav tarihi ve kılavuzu

LGS 2024 sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacak.

Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.

LGS başvuru tarihleri 2025: LGS başvuru ücreti belli oldu mu? Sınav tarihi ve kılavuzu

LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2025 LGS başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene 2 Haziran 2024'te uygulanan Merkezi Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

LGS başvuru tarihleri 2025: LGS başvuru ücreti belli oldu mu? Sınav tarihi ve kılavuzu

Ücretsiz gerçekleştirilecek sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden başvuruda bulundu.