Lezzetin başkenti Türkiye! Dünyanın en iyi tatlısı açıklandı: İtalyanlar, Fransızlar geride kaldı

Dünya mutfaklarını mercek altına alan TasteAtlas, kullanıcı değerlendirmeleri ve alanında yetkin gastronomi uzmanlarının puanlarını bir araya getirerek hazırladığı 'Dünyanın En İyi 100 Tatlısı' listesini yayımladı. Sonuçlar ise sürprizden çok gurur verici oldu. İşte dünyanın en iyi tatlılar listesi!

Giriş Tarihi: 13.12.2025 15:50
Yüzyıllara dayanan tatlı geleneğiyle öne çıkan Türkiye, listenin zirvesine adını yazdırarak İtalya ve Fransa gibi gastronomi devlerini geride bıraktı. Bir lokmada tarih, emek ve ustalık sunan Türk tatlıları, küresel lezzet sahnesinde dünya birinciliğine uzandı. İşte ilk 20 tatlı!

LEZZETİN BAŞKENTİ TÜRKİYE

İşte dünyanın en iyi tatlıları...⤵

1) Antakya künefesi – Türkiye

2) Clotted cream ice cream – İngiltere

3) Gelato al pistacchio – İtalya

4) Strudel – İtalya