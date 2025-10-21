Kadraj Galeri Kadraj İkon Lezzet yarışında zirveye tırmandık! Türkiye’den iki şehir dünyanın en iyileri arasında

Lezzet yarışında zirveye tırmandık! Türkiye’den iki şehir dünyanın en iyileri arasında

Dünya gastronomi sahnesinde Türkiye'nin yemekleri parlıyor. Seyahat ve lezzet rehberi TasteAtlas'ın verilerine dayanan Daily Mail'de yer alan habere göre, Türkiye'den iki şehir dünyanın en iyi 30 yemek durağı arasına girmeyi başardı. Yüzlerce ülke mutfağı arasında öne çıkan bu iki şehir, zengin kültürel mirası, eşsiz tatları ve köklü yemek gelenekleriyle dünya gurmelerinin gözdesi oldu. İşte 'Dünya Tatları' listesi...

Giriş Tarihi: 21.10.2025 16:23
Lezzet yarışında zirveye tırmandık! Türkiye’den iki şehir dünyanın en iyileri arasında

Dünya mutfaklarının nabzını tutan TasteAtlas, 17 binden fazla şehri kapsayan kapsamlı analizinde, yerel lezzet çeşitliliği, kültürel miras ve kullanıcı puanlarını bir araya getirerek küresel bir lezzet haritası ortaya çıkardı. İşte dünyanın en iyi 100 yemek şehri…

Lezzet yarışında zirveye tırmandık! Türkiye’den iki şehir dünyanın en iyileri arasında

DÜNYA GASTRONOMİSİNİN YENİ HARİTASI AÇIKLANDI

Yarım milyona yaklaşan kullanıcı değerlendirmesiyle hazırlanan liste, şehirlerin yerel mutfak zenginliğini, kültürel yemek mirasını ve yöresel lezzetlerin özgünlüğünü bir araya getirerek dünya gastronomisinin güncel panoramasını ortaya koydu. Platformun hazırladığı bu kapsamlı sıralama, hem lezzet tutkunlarının hem de gastronomi meraklılarının ilgisini çekti.

Lezzet yarışında zirveye tırmandık! Türkiye’den iki şehir dünyanın en iyileri arasında

NAPOLİ ZİRVEDE

Listenin bir numarasına, adeta "yemekle anılan şehir" olarak bilinen İtalya'nın Napoli kenti yerleşti. Pizza ve makarnanın doğduğu bu şehir, "dünyanın en iyi yemek şehri" unvanını kazandı.

Lezzet yarışında zirveye tırmandık! Türkiye’den iki şehir dünyanın en iyileri arasında

Napoli'nin ardından yine İtalya'dan Milano, Bologna ve Floransa ilk sıralarda yer aldı. Avrupa ağırlıklı listenin üst basamaklarında ayrıca Hindistan'dan Mumbai, Fransa'dan Paris, Avusturya'dan Viyana, Japonya'dan Osaka ve İtalya'dan Torino da bulunuyor.

Lezzet yarışında zirveye tırmandık! Türkiye’den iki şehir dünyanın en iyileri arasında

AVRUPA'DAN ASYA'YA, AMERİKA'DAN UZAK DOĞU'YA

Araştırmanın dikkat çeken yönlerinden biri, sadece Avrupa şehirlerinin değil, farklı kıtalardan gastronomi merkezlerinin de listeye girmesi oldu.