Lezzet yarışında zirveye tırmandık! Türkiye’den iki şehir dünyanın en iyileri arasında
Dünya gastronomi sahnesinde Türkiye'nin yemekleri parlıyor. Seyahat ve lezzet rehberi TasteAtlas'ın verilerine dayanan Daily Mail'de yer alan habere göre, Türkiye'den iki şehir dünyanın en iyi 30 yemek durağı arasına girmeyi başardı. Yüzlerce ülke mutfağı arasında öne çıkan bu iki şehir, zengin kültürel mirası, eşsiz tatları ve köklü yemek gelenekleriyle dünya gurmelerinin gözdesi oldu. İşte 'Dünya Tatları' listesi...
Giriş Tarihi: 21.10.2025 16:23