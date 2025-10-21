Lezzet yarışında zirveye tırmandık! Türkiye’den iki şehir dünyanın en iyileri arasında

DÜNYA GASTRONOMİSİNİN YENİ HARİTASI AÇIKLANDI

Yarım milyona yaklaşan kullanıcı değerlendirmesiyle hazırlanan liste, şehirlerin yerel mutfak zenginliğini, kültürel yemek mirasını ve yöresel lezzetlerin özgünlüğünü bir araya getirerek dünya gastronomisinin güncel panoramasını ortaya koydu. Platformun hazırladığı bu kapsamlı sıralama, hem lezzet tutkunlarının hem de gastronomi meraklılarının ilgisini çekti.