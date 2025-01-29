KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları ne zaman 2025? Yurt Time Projesi başvuru şartları

Yurt Time 2. Dönem Başvuru Tarihleri Henüz Açıklanmadı

Yurt Time başvurularının 2. dönemi için kesin tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçmiş yılların verileri göz önünde bulundurularak başvuruların Ocak sonlarına doğru başlaması muhtemel. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyuruları takip edilerek kesin tarih öğrenilebilir. Ayrıca Bakanlığın sosyal medya hesaplarından ve resmi web sitesinden güncel bilgiler edinmek mümkün.