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KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları ne zaman 2025? Yurt Time Projesi başvuru şartları

2024-2025 eğitim öğretim yılı için Yurt Time başvuruları özellikle 2. dönem için büyük bir merak konusu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında barınan öğrenciler Yurt-Time Spor Projesi kapsamında çeşitli görevler üstlenerek hem ekonomik gelir elde ediyor hem de günlük spor alışkanlığı kazanıyorlar. Peki Yurt Time Spor Projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların cevabı.

Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:40
KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları ne zaman 2025? Yurt Time Projesi başvuru şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen KYK Yurt Time başvurularının ikinci dönemi için tarihlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları ne zaman 2025? Yurt Time Projesi başvuru şartları

Yurt Time 2. Dönem Başvuru Tarihleri Henüz Açıklanmadı

Yurt Time başvurularının 2. dönemi için kesin tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçmiş yılların verileri göz önünde bulundurularak başvuruların Ocak sonlarına doğru başlaması muhtemel. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyuruları takip edilerek kesin tarih öğrenilebilir. Ayrıca Bakanlığın sosyal medya hesaplarından ve resmi web sitesinden güncel bilgiler edinmek mümkün.

KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları ne zaman 2025? Yurt Time Projesi başvuru şartları

Yurt Time Nedir?

Yurt Time, KYK yurtlarında barınan öğrenciler için uygulanan bir sosyal sorumluluk projesidir. Öğrenciler, belirli görevlerde çalışarak hem yurt işleyişine katkı sağlamakta hem de harçlıklarını çıkarma imkanı bulmaktadır.

KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları ne zaman 2025? Yurt Time Projesi başvuru şartları

Projeye katılan öğrenciler haftalık 40 saate kadar görev alarak, idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alır.

KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları ne zaman 2025? Yurt Time Projesi başvuru şartları

Yurt Time Başvuru Şartları
Yurt Time'a başvurmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Başvurular, resmi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler için açılmaktadır. Ayrıca, başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.