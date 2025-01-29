KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları ne zaman 2025? Yurt Time Projesi başvuru şartları
2024-2025 eğitim öğretim yılı için Yurt Time başvuruları özellikle 2. dönem için büyük bir merak konusu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında barınan öğrenciler Yurt-Time Spor Projesi kapsamında çeşitli görevler üstlenerek hem ekonomik gelir elde ediyor hem de günlük spor alışkanlığı kazanıyorlar. Peki Yurt Time Spor Projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların cevabı.
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:40