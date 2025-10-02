KYK KAHVALTI SAATLERİ 2025-2026: KYK yurtlarında kahvaltı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Üniversite hayatına adım atan öğrenciler için KYK yurtlarındaki günlük rutinler büyük önem taşıyor. Özellikle sabah derslerine yetişmeden önce kahvaltı yapmak isteyen öğrenciler, 'KYK kahvaltı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?' sorusunun yanıtını arıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından belirlenen yemek saatleri, öğrencilerin ders programlarına göre planlandı.
Giriş Tarihi: 02.10.2025 10:34