KYK KAHVALTI SAATLERİ 2025-2026: KYK yurtlarında kahvaltı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

KYK KAHVALTI SAATLERİ 2025-2026: KYK yurtlarında kahvaltı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Üniversite hayatına adım atan öğrenciler için KYK yurtlarındaki günlük rutinler büyük önem taşıyor. Özellikle sabah derslerine yetişmeden önce kahvaltı yapmak isteyen öğrenciler, 'KYK kahvaltı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?' sorusunun yanıtını arıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından belirlenen yemek saatleri, öğrencilerin ders programlarına göre planlandı.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 10:34
Üniversiteye yeni başlayan ya da öğrenimine devam eden öğrenciler için KYK yurtlarındaki günlük düzen büyük önem taşıyor.

KYK Kahvaltı Saatleri

KYK yurtlarında sabah kahvaltısı hafta içi 06.30 ile 12.00 arasında veriliyor. Hafta sonu ise öğrenciler için saat aralığı biraz daha genişletiliyor ve 06.30'dan 12.30'a kadar kahvaltı hizmeti sunuluyor.

Böylece öğrenciler hem sabah erken derslerine yetişebiliyor hem de hafta sonu daha esnek bir kahvaltı düzeninden faydalanabiliyor.

Ek Yurt Başvuruları Ekimde

KYK yurtlarıyla ilgili bir diğer gündem ise ek başvurular. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; ekim ayının ikinci haftasından itibaren yeni başvurular alınacak.

Bu başvurular; ek kontenjan, özel yetenek sınavı, yatay-dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerini kapsayacak.