KYK KAHVALTI SAATLERİ 2025-2026: KYK yurtlarında kahvaltı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Ek Yurt Başvuruları Ekimde

KYK yurtlarıyla ilgili bir diğer gündem ise ek başvurular. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; ekim ayının ikinci haftasından itibaren yeni başvurular alınacak.