Kadraj Galeri Kadraj İkon KYK EK YURT SONUÇ EKRANI 2025-2026: e-Devlet KYK ek yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, yerleştirmeler ne zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yurtlara ek kontenjan özel yetenek sınavı, yatay ve dikey geçiş gibi yollarla yerleşen öğrencilerin yaptığı başvurular 15-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte şimdi gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 12:50
Bu yıl ek yurt başvuruları üniversitelere sonradan yerleşen ya da öğrenimine ara verip yeniden başlayan öğrenciler için önemli bir fırsat oluşturdu. Başvuruların 17 Ekim'de sona ermesinin ardından öğrenciler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.

Geçmiş yılların takvimleri incelendiğinde, KYK ek yurt sonuçlarının genellikle başvuru bitiminin ardından yaklaşık bir hafta içinde açıklandığı görülüyor.

2024-2025 döneminde benzer başvurular 7 Ekim'de tamamlanmış sonuçlar 11 Ekim'de duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi halinde sonuçların 24-25 Ekim tarihleri civarında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar e-Devlet Üzerinden Duyurulacak

KYK ek yurt başvuru sonuçları, açıklama yapıldığı anda e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranına giriş yaparak yerleştirme durumlarını öğrenebilecekler.

Resmi duyurular ise her zaman olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (kygm.gsb.gov.tr) internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

Yurt Hakkı Kazananlar Ne Yapmalı?

Sonuçların açıklanmasının ardından yurda yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin, kendilerine tanınan süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekecek.