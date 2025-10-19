KYK EK YURT SONUÇ EKRANI 2025-2026: e-Devlet KYK ek yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, yerleştirmeler ne zaman?
2025-2026 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yurtlara ek kontenjan özel yetenek sınavı, yatay ve dikey geçiş gibi yollarla yerleşen öğrencilerin yaptığı başvurular 15-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte şimdi gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi.
Giriş Tarihi: 19.10.2025 12:50