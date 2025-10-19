KYK EK YURT SONUÇ EKRANI 2025-2026: e-Devlet KYK ek yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, yerleştirmeler ne zaman?

Bu yıl ek yurt başvuruları üniversitelere sonradan yerleşen ya da öğrenimine ara verip yeniden başlayan öğrenciler için önemli bir fırsat oluşturdu. Başvuruların 17 Ekim'de sona ermesinin ardından öğrenciler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.