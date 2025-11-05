KYK bursu 3 aylık toplu ödeme takvimi 2025-2026 | İlk KYK burs/kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütname onaylarını vererek burs ve kredi ödemelerine hak kazanacak. Peki burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? İlk ödeme tarihi ne zaman açıklanacak? İşte KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar.
