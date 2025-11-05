Kadraj Galeri Kadraj İkon KYK bursu 3 aylık toplu ödeme takvimi 2025-2026 | İlk KYK burs/kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütname onaylarını vererek burs ve kredi ödemelerine hak kazanacak. Peki burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? İlk ödeme tarihi ne zaman açıklanacak? İşte KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 05.11.2025 09:16
KYK burs ve kredi ödemelerine hak kazanan öğrenciler ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alacaklar. İlk kez burs veya kredi alacak öğrenciler, Ziraat Genç Bankkart'ı kullanarak ATM'lerden çekim yapabilecekleri gibi bankanın şubelerinden de TC kimlik numaralarıyla ödemelerini alabilecekler.

Öğrencilerin ödemeleri, başvurdukları öğretim yılı olan ekim ayından itibaren başlar.

KYK Toplu Para Ödemesi Yapılacak Mı?

KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de toplu ödeme yapılacak mı sorusu. Ancak şu an için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına dair herhangi bir açıklama gelmiş değil. Bakanlığın konuya ilişkin bir açıklama yapması durumunda, detaylar haberlerimizde yer alacak.

KYK Ödemeleri İçin Taahhütname Onayı Şart

KYK burs ve kredi ödemelerinin yapılabilmesi için öğrencilerin taahhütname onayını vermesi gerekmektedir. Bu işlem sonrasında, öğrencilerin burs ve kredi hesapları aktif hale gelir. Ayrıca, Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvuruları da değerlendirilip, sonuçlar öğrencilere bildirilecektir.

Ziraat Bankası'ndan Alınacak Bankkart Genç

Öğrencilerin burs ve kredi hesapları, Ziraat Bankası Bankkart Genç kartına tanımlanacaktır. Bu kart, hem KYK burs ve kredilerini çekmek hem de günlük harcamalar için kullanılabilir. Bankkart Genç'inizi Ziraat Bankası şubelerinden TC kimlik numaranızla teslim alabilirsiniz. Ayrıca, Bankkart Genç kullanıcısı iseniz, KYK burs ve kredi hesabınız otomatik olarak bu karta tanımlanacaktır.

Ziraat Bankası'nın internet şubesi, mobil uygulama veya müşteri hizmetleri aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç'inize bağlayabilirsiniz.