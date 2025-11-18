Kadraj Galeri Kadraj İkon KYK burs ve kredi ödeme takvimi son durum 2025: Ödemeler ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi ödeme takvimi son durum 2025: Ödemeler ne zaman yatacak?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yapılan burs ve kredi ödemeleri yeni dönem yaklaşırken öğrencilerin en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor. 2025-2026 yılı için ilk ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağı, toplu ödeme yapılıp yapılmayacağı ve süreçte herhangi bir değişiklik olup olmayacağı konusunda beklenti artmış durumda. Başvuru sonuçlarının 4 Kasım'da açıklanmasının ardından tüm dikkat Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek duyurulara çevrildi.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 09:53
KYK burs ve kredi ödeme takvimi son durum 2025: Ödemeler ne zaman yatacak?

Yeni dönem KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi takvimin yine Kasım ayı içerisinde netleşmesi bekleniyor. Bakanlık tarafından tarih duyurusu geldiği anda öğrencilerin hesaplarına yatacak ilk tutarlar da kesinlik kazanacak.

KYK burs ve kredi ödeme takvimi son durum 2025: Ödemeler ne zaman yatacak?

Toplu Ödeme İhtimali Masada

Geçtiğimiz yıl burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere 18-22 Kasım tarihleri arasında iki aylık toplu ödeme yapılmıştı.

KYK burs ve kredi ödeme takvimi son durum 2025: Ödemeler ne zaman yatacak?

Bu uygulamanın bu yıl da tekrarlanabileceği yönünde beklenti bulunsa da şu ana kadar resmi bir doğrulama bulunmuyor.

KYK burs ve kredi ödeme takvimi son durum 2025: Ödemeler ne zaman yatacak?

Bakanlığın açıklama yapmasıyla birlikte 2025-2026 döneminde toplu ödemenin uygulanıp uygulanmayacağı netleşecek.

KYK burs ve kredi ödeme takvimi son durum 2025: Ödemeler ne zaman yatacak?

Yeni Dönemin Burs ve Kredi Tutarları

2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere KYK burs ve kredi miktarları; ön lisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL, yüksek lisans için 6.000 TL, doktora öğrencileri için ise 9.000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılında geçerli olacak yeni tutarlar ise henüz açıklanmadı. Yeni miktarların yılbaşından önce kamuoyuna duyurulması bekleniyor.