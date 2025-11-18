KYK burs ve kredi ödeme takvimi son durum 2025: Ödemeler ne zaman yatacak?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yapılan burs ve kredi ödemeleri yeni dönem yaklaşırken öğrencilerin en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor. 2025-2026 yılı için ilk ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağı, toplu ödeme yapılıp yapılmayacağı ve süreçte herhangi bir değişiklik olup olmayacağı konusunda beklenti artmış durumda. Başvuru sonuçlarının 4 Kasım'da açıklanmasının ardından tüm dikkat Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek duyurulara çevrildi.
Giriş Tarihi: 18.11.2025 09:53