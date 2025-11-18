KYK burs ve kredi ödeme takvimi son durum 2025: Ödemeler ne zaman yatacak?

Yeni Dönemin Burs ve Kredi Tutarları

2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere KYK burs ve kredi miktarları; ön lisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL, yüksek lisans için 6.000 TL, doktora öğrencileri için ise 9.000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılında geçerli olacak yeni tutarlar ise henüz açıklanmadı. Yeni miktarların yılbaşından önce kamuoyuna duyurulması bekleniyor.