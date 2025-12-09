KYK burs ödeme takvimi 2025-2026: TC kimlik numarasına göre KYK ödemeleri ne zaman yapılacak?

Mevcut Burs Tutarları ve Olası Artış Oranları

2025 yılı itibarıyla geçerli olan burs ve kredi miktarları lisans öğrencileri için 3.000 TL, yüksek lisans için 6.000 TL, doktora düzeyi için ise 9.000 TL olarak uygulanıyor. Bu tutarların 2026 yılı yaklaşırken yeniden değerlendirmeye alınması bekleniyor.