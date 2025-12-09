Kadraj Galeri Kadraj İkon KYK burs ödeme takvimi 2025-2026: TC kimlik numarasına göre KYK ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK burs ödeme takvimi 2025-2026: TC kimlik numarasına göre KYK ödemeleri ne zaman yapılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılıyla birlikte binlerce üniversite öğrencisi KYK burs ve kredi ödemelerinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Yeni dönem için henüz net bir ödeme takvimi duyurulmazken gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 14:32
Her yıl düzenli olarak yapılan burs ve kredi ödemeleri, başvuru yapan ve hak kazanan öğrencilerin kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılıyor.

Mevcut uygulamaya göre ödemeler her ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılıyor. Ancak 2025–2026 dönemi için resmi ödeme takvimi henüz paylaşılmadı.

İlk Ödeme İçin Gözler Bakanlıkta

Yeni dönemde burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, geleneksel olarak ekim ayını kapsayacak şekilde başlatılıyor.

Öğrenciler, güncel açıklamalar için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi iletişim kanallarını takip ediyor.

Mevcut Burs Tutarları ve Olası Artış Oranları

2025 yılı itibarıyla geçerli olan burs ve kredi miktarları lisans öğrencileri için 3.000 TL, yüksek lisans için 6.000 TL, doktora düzeyi için ise 9.000 TL olarak uygulanıyor. Bu tutarların 2026 yılı yaklaşırken yeniden değerlendirmeye alınması bekleniyor.

Olası zam oranlarına göre burs miktarlarının şu seviyelere çıkabileceği tahmin ediliyor:

%30 artış senaryosunda 3.900 TL

%40 artış senaryosunda 4.200 TL

%50 artış senaryosunda 4.500 TL

Bu rakamlar resmi olmadığından kesin tutarlar, yapılacak açıklama sonrasında netleşecek.