KYK burs ödeme takvimi 2025-2026: TC kimlik numarasına göre KYK ödemeleri ne zaman yapılacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılıyla birlikte binlerce üniversite öğrencisi KYK burs ve kredi ödemelerinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Yeni dönem için henüz net bir ödeme takvimi duyurulmazken gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.
Giriş Tarihi: 09.12.2025 14:32