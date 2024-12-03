Kadraj Galeri Kadraj İkon Kutupsal jet akımı ile Türkiye'ye giriş yaptı! İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Uzman meteorolog tarih verdi

Kutupsal jet akımı ile Türkiye'ye giriş yaptı! İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Uzman meteorolog tarih verdi

Aralık ayının başlamasıyla birlikte İstanbul'da kış havası kendini hissettirmeye başladı. Ancak, İstanbul'a lapa lapa karın ne zaman yağacağı, özellikle yeni yıl öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak İstanbul'da etkili kar yağışı için muhtemel tarihleri paylaştı.

Giriş Tarihi: 03.12.2024 23:14 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 23:24
Kutupsal jet akımı ile Türkiye’ye giriş yaptı! İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Uzman meteorolog tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. MGM'nin yayımladığı güncel hava durumu raporuna göre, soğuk hava etkisini daha da artırarak kar yağışıyla birlikte hayatı olumsuz etkilemeye devam edecek.

Kutupsal jet akımı ile Türkiye’ye giriş yaptı! İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Uzman meteorolog tarih verdi

AYDOS TEPESİ'NE KAR YAĞMASI YETMEZ

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un yüksek kesimlerinde, özellikle Pendik ve Kartal gibi ilçelerde kar yağışı gözlemlenmişti. Ancak Prof. Dr. Orhan Şen, bu tür yağışların İstanbul genelinde kar yağışı olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirtti. Şen, "Aydos Tepesi'ne kar yağması İstanbul'a kar yağdı demek değildir. İstanbul'da kar yağışı dediğimizde Levent, Aksaray, Esenler gibi bölgelerde etkili bir yağış olması lazım" ifadelerini kullandı.

Kutupsal jet akımı ile Türkiye’ye giriş yaptı! İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Uzman meteorolog tarih verdi

KAR YAĞIŞI İÇİN ARALIĞIN SON HAFTASINA DİKKAT

Yeni yıl öncesinde kar yağışı beklentisi üzerine konuşan Prof. Dr. Şen, İstanbul için kar tahminlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu sene Türkiye genelinde normal bir kış bekliyorum. Aralık ayı içerisinde kar yağışı görebiliriz. Ancak İstanbul için önümüzdeki 10 gün içinde kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıkları hafta sonu 15 dereceye kadar yükselecek. Bugünlerde sıcaklık 12 derece civarında seyrediyor. Genel bir değerlendirme yaptığımızda, İstanbul'da kar yağışı için en muhtemel tarihler aralığın son haftası veya ocak ayının ilk haftası."

Kutupsal jet akımı ile Türkiye’ye giriş yaptı! İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Uzman meteorolog tarih verdi

ARALIĞIN SON GÜNLERİNDE SÜRPRİZ YAPABİLİR

Prof. Dr. Şen'in verdiği tahminlere göre, İstanbul'da yaşayanlar yeni yıl öncesinde lapa lapa kar yağışı görmek için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Özellikle şehir merkezinde etkili olacak kar yağışı, aralığın son günlerinde sürpriz yapabilir. Havanın bu hızlı değişkenliği göz önüne alındığında, uzmanlar vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Soğuk havaların kendini hissettirmesiyle beraber, kış koşullarına hazırlıklı olunması gerektiği belirtiliyor.

Kutupsal jet akımı ile Türkiye’ye giriş yaptı! İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Uzman meteorolog tarih verdi

İSTANBUL'DA KARIN KEYFİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tüm gözler şimdi aralığın son haftasına çevrilmiş durumda. Eğer tahminler gerçekleşirse, İstanbul'un sokakları beyaz örtüyle kaplanabilir. Ancak lapa lapa kar görmek isteyenler, şimdiden sıkı giyinip, kışın tadını çıkarmak için hazırlık yapabilir

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