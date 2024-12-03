Kutupsal jet akımı ile Türkiye'ye giriş yaptı! İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Uzman meteorolog tarih verdi
Aralık ayının başlamasıyla birlikte İstanbul'da kış havası kendini hissettirmeye başladı. Ancak, İstanbul'a lapa lapa karın ne zaman yağacağı, özellikle yeni yıl öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak İstanbul'da etkili kar yağışı için muhtemel tarihleri paylaştı.
Giriş Tarihi: 03.12.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 23:24