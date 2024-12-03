Kutupsal jet akımı ile Türkiye’ye giriş yaptı! İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Uzman meteorolog tarih verdi

KAR YAĞIŞI İÇİN ARALIĞIN SON HAFTASINA DİKKAT

Yeni yıl öncesinde kar yağışı beklentisi üzerine konuşan Prof. Dr. Şen, İstanbul için kar tahminlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu sene Türkiye genelinde normal bir kış bekliyorum. Aralık ayı içerisinde kar yağışı görebiliriz. Ancak İstanbul için önümüzdeki 10 gün içinde kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıkları hafta sonu 15 dereceye kadar yükselecek. Bugünlerde sıcaklık 12 derece civarında seyrediyor. Genel bir değerlendirme yaptığımızda, İstanbul'da kar yağışı için en muhtemel tarihler aralığın son haftası veya ocak ayının ilk haftası."