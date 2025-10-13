Kadraj Galeri Kadraj İkon Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji'den kar ve sağanak için 16 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...

Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji'den kar ve sağanak için 16 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya girerken hava durumu konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bugün itibarıyla 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, kuzey ve doğu kesimlerde kar ve sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu bölgelerde 10 dereceye kadar azalması bekleniyor. Peki İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu hafta hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 13.10.2025 07:01
Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji’den kar ve sağanak için 16 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırıyor. Özellikle kuzey ve doğu bölgelerde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Uzmanlar, sürücüleri ve vatandaşları olası sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji’den kar ve sağanak için 16 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...

Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu ve iç kesimlerde etkisini artıracak olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Uyarı verilen iller: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırşehir, Muş, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat.

Yapılan değerlendirmelere göre, bu illerde kar yağışı, sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar beklenirken, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji’den kar ve sağanak için 16 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...

Kuzey ve Doğu Bölgelerde Yağışlı Hava Etkili Olacak

Meteoroloji verilerine göre ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri, Siirt'in kuzeyi ve Trabzon'un iç kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji’den kar ve sağanak için 16 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...

Yüksek kesimlerde ise tablo biraz farklı. Doğu Karadeniz'in iç bölgeleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek. Özellikle Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji’den kar ve sağanak için 16 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altında

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyrediyor. Bu durum özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilir düzeyde soğuklara neden olacak. Uzmanlar ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.