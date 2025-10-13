Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji’den kar ve sağanak için 16 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...

Kuzey ve Doğu Bölgelerde Yağışlı Hava Etkili Olacak

Meteoroloji verilerine göre ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri, Siirt'in kuzeyi ve Trabzon'un iç kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

