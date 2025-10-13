Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji’den kar ve sağanak için 16 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...

Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu ve iç kesimlerde etkisini artıracak olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Uyarı verilen iller: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırşehir, Muş, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat.
Yapılan değerlendirmelere göre, bu illerde kar yağışı, sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar beklenirken, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.