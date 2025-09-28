Kadraj Galeri Kadraj İkon Kütahya Simav'da artçılar ne zaman sona erecek? Deprem fırtınası devam edecek mi, tehlikeli mi? İstanbul, Bursa, İzmir'de yeniden deprem olur mu?

Bugün saat 12.59'da merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının geniş bir bölgede hissedildiğini, özellikle İstanbul ve İzmir'de yaşayan vatandaşların da depremi fark ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından saha çalışmalarının başladığını açıklarken, Kütahya Valisi Musa Işın da A Haber canlı yayınına katılarak ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını vurguladı. Peki Kütahya Simav'da artçılar devam edecek mi, ne zaman sona erecek? İşte merak edilen açıklamalar.

Kütahya'nın Simav ilçesinde pazar günü saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının yerin 8,4 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

İstanbul, Bursa ve İzmir'de de Hissedildi

Deprem, Kütahya'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli paniğe kapılırken, yetkililerden art arda açıklamalar geldi.

13.12'de 4 Büyüklüğünde İkinci Deprem

İlk sarsıntıdan yaklaşık 13 dakika sonra bölgede 4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin ise 10,59 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ? ARTÇILAR DEVAM EDECEK Mİ?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç yaptığı açıklamada "Bu deprem bir büyük depremin habercisi olmamakla beraber geçmişte yaşanan deprem şablonuna uygun olması hasebiyle önemli ve ciddi bir tehdit diye düşünüyorum. Bunun dikkate alınarak vatandaşların ve yetkililerin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Alışılagelmiş bir artçı sarsıntı dağılımını yaşamıyoruz. Sönümlenmesi gereken artçı sarsıntıların gittikçe büyüdüğünü veya sayılarının azalmadığını görüyoruz." dedi.

ARTÇILAR NE KADAR SÜRER?

Depremlerin ardından yaşanan artçı sarsıntılar, ana şokun büyüklüğüne ve kırılan fayın uzunluğuna bağlı olarak farklı sürelerde devam ediyor. Genel verilere göre, ana şoktan sonraki ilk 10 gün içinde artçıların sayısı yaklaşık onda bire geriliyor.

100. gün civarında ise bu oran yüzde 1 seviyelerine kadar düşüyor. Ancak büyük fay hatlarında bu sarsıntıların aylarca, hatta bazı örneklerde yıllarca sürdüğü biliniyor.