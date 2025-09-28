Kütahya Simav'da artçılar ne zaman sona erecek? Deprem fırtınası devam edecek mi, tehlikeli mi? İstanbul, Bursa, İzmir'de yeniden deprem olur mu?

BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ? ARTÇILAR DEVAM EDECEK Mİ?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç yaptığı açıklamada "Bu deprem bir büyük depremin habercisi olmamakla beraber geçmişte yaşanan deprem şablonuna uygun olması hasebiyle önemli ve ciddi bir tehdit diye düşünüyorum. Bunun dikkate alınarak vatandaşların ve yetkililerin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Alışılagelmiş bir artçı sarsıntı dağılımını yaşamıyoruz. Sönümlenmesi gereken artçı sarsıntıların gittikçe büyüdüğünü veya sayılarının azalmadığını görüyoruz." dedi.