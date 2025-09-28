Kütahya Simav'da artçılar ne zaman sona erecek? Deprem fırtınası devam edecek mi, tehlikeli mi? İstanbul, Bursa, İzmir'de yeniden deprem olur mu?
Bugün saat 12.59'da merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının geniş bir bölgede hissedildiğini, özellikle İstanbul ve İzmir'de yaşayan vatandaşların da depremi fark ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından saha çalışmalarının başladığını açıklarken, Kütahya Valisi Musa Işın da A Haber canlı yayınına katılarak ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını vurguladı. Peki Kütahya Simav'da artçılar devam edecek mi, ne zaman sona erecek? İşte merak edilen açıklamalar.
Giriş Tarihi: 28.09.2025 14:08