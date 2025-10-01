Kuruyemişler sandığınız gibi kilo aldırmıyor! Uzmanlar faydalarını tek tek açıkladı

🌰 KURUYEMİŞLER NEDEN KİLO ALDIRMAZ?

Kuruyemişlerin yüksek kalorili olmasına rağmen kilo artışına neden olmamasının sebebi, vücudun bu kalorilerin hepsini kullanmaması. ABD Tarım Bakanlığı'nın araştırmalarına göre, badem ve cevizdeki yağın yaklaşık yüzde 20'si sindirilmeden vücuttan atılıyor. Beslenme uzmanı Grace Kingswell, "Kuruyemişler inanılmaz derecede besleyici ama vücut içerdikleri kalorilerin tamamını emmez. Bu nedenle bisküvi veya cips gibi yağlı yiyecekler kadar kilo aldırmazlar" diyor.

Protein, lif ve sağlıklı yağların birleşimi sayesinde iştahı dengeleyen kuruyemişler, gün içinde gereksiz atıştırmaların önüne geçiyor. 2024 yılında yapılan bir kilo verme denemesi incelemesi, diyetine kuruyemiş ekleyenlerin eklemeyenlere göre daha fazla kilo verdiğini bile gösterdi.