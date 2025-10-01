Kuruyemişler sandığınız gibi kilo aldırmıyor! Uzmanlar faydalarını tek tek açıkladı

Kalorisi yüksek diye uzak durulan kuruyemişlerin aslında vücutta aynı etkiyi yapmadığı ortaya çıktı. Bilimsel veriler, kuruyemişlerdeki yağın tamamının emilmediğini, lif ve protein sayesinde de uzun süre tok tuttuğunu gösteriyor. 🌰 KURUYEMİŞLER NEDEN KİLO ALDIRMAZ? Kuruyemişlerin yüksek kalorili olmasına rağmen kilo artışına neden olmamasının sebebi, vücudun bu kalorilerin hepsini kullanmaması. ABD Tarım Bakanlığı'nın araştırmalarına göre, badem ve cevizdeki yağın yaklaşık yüzde 20'si sindirilmeden vücuttan atılıyor. Beslenme uzmanı Grace Kingswell, 'Kuruyemişler inanılmaz derecede besleyici ama vücut içerdikleri kalorilerin tamamını emmez. Bu nedenle bisküvi veya cips gibi yağlı yiyecekler kadar kilo aldırmazlar' diyor. Protein, lif ve sağlıklı yağların birleşimi sayesinde iştahı dengeleyen kuruyemişler, gün içinde gereksiz atıştırmaların önüne geçiyor. 2024 yılında yapılan bir kilo verme denemesi incelemesi, diyetine kuruyemiş ekleyenlerin eklemeyenlere göre daha fazla kilo verdiğini bile gösterdi. 🧠 CEVİZ HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR Ceviz, omega-3 yağ asitleri, polifenoller ve protein açısından oldukça zengin. Reading Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, genç yetişkinlerin kahvaltısına yalnızca 50 gram ceviz eklemek, gün boyunca hafıza ve reflekslerini güçlendiriyor. Bilim insanları, cevizdeki omega-3'lerin Alzheimer'a karşı koruyucu olabileceğini de düşünüyor. 🥥 BREZİLYA FISTIĞI TİROİD DOSTU Selenyum bakımından en zengin besinlerden biri olan Brezilya fıstığı, tiroid sağlığı için oldukça önemli. Ancak uzmanlar, günde 3 adedin yeterli olduğunu vurguluyor. Daha fazlası toksik etki yapabileceği için dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Buna rağmen magnezyum, fosfor ve bakır açısından da güçlü bir kaynak olan Brezilya fıstığı, düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeleyici etki gösterebiliyor. 🌿 BADEM BAĞIRSAKLARA DOST Badem lif bakımından öne çıkıyor. 30 gramlık bir porsiyon 4 gram lif sağlıyor ve bu da sindirim sistemi ile bağışıklığa katkı sağlıyor. Aynı zamanda yüksek E vitamini sayesinde kalp sağlığını destekliyor. Araştırmalar, bademin düzenli tüketiminin bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabileceğini öne sürüyor.