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Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun bir yıl evli kaldığı eski eşi EDHO’nun yıldızı çıktı!

Devrim Saltoğlu, atv ekranındaki 6. sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman'ın kadrosuna Moğol Komutan Ulugan karakteriyle dahil oldu. Sergilediği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Trabzonlu olan Saltoğlu'nun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. 51 yaşındaki oyuncunun yalnızca bir yıl evli kaldığı eski eşi EDHO'nun yıldız ismi çıktı. Bakın Devrim Saltoğlu'nun eski eşi hangi ünlü oyuncuymuş...

Giriş Tarihi: 22.01.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 11:35
Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun bir yıl evli kaldığı eski eşi EDHO’nun yıldızı çıktı!

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, güçlü oyuncu kadrosuyla sık sık adından söz ettirdi.

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun bir yıl evli kaldığı eski eşi EDHO’nun yıldızı çıktı!

Dizinin kadrosuna son olarak Murat Göçmez (Cerkutay'ın kardeşi Altuga) ve Devrim Saltoğlu (Moğol Komutanı Ulugan) katıldı.

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun bir yıl evli kaldığı eski eşi EDHO’nun yıldızı çıktı!

Her iki oyuncu da başarılı performanslarıyla dikkat çekerken Devrim Saltoğlu yeni bölümle birlikte gündeme geldi.

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun bir yıl evli kaldığı eski eşi EDHO’nun yıldızı çıktı!

Siyasi dehası, soğukkanlı, acımasız ve otoriter yapısı ile ön plana çıkan Ulugan karakteriyle izleyici ile buluşan Saltoğlu'nun hayatı merak edildi.

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun bir yıl evli kaldığı eski eşi EDHO’nun yıldızı çıktı!

Aslen Trabzonlu olan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Nazlı Saltoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk babası ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.