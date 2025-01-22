Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun bir yıl evli kaldığı eski eşi EDHO’nun yıldızı çıktı!

Devrim Saltoğlu, atv ekranındaki 6. sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman'ın kadrosuna Moğol Komutan Ulugan karakteriyle dahil oldu. Sergilediği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Trabzonlu olan Saltoğlu'nun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. 51 yaşındaki oyuncunun yalnızca bir yıl evli kaldığı eski eşi EDHO'nun yıldız ismi çıktı. Bakın Devrim Saltoğlu'nun eski eşi hangi ünlü oyuncuymuş...